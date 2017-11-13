نائب إسرائيلي يشارك في مؤتمر اقتصادي بالدوحة

عادل عبد الجواد كشف موقع "هامكور" الإسرائيلي عن مشاركة نائب سابق بالكنيست الإسرائيلي "أرئيل مارجريت" من حزب العمل في مؤتمر اقتصادي في الدوحة عقد منذ أيام في الدوحة بعنوان "إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط". ونشر النائب الإسرائيلي صورا له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلا

عادل عبد الجواد

كشف موقع “هامكور” الإسرائيلي عن مشاركة نائب سابق بالكنيست الإسرائيلي “أرئيل مارجريت” من حزب العمل في مؤتمر اقتصادي في الدوحة عقد منذ أيام في الدوحة بعنوان “إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

ونشر النائب الإسرائيلي صورا له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال مشاركته بالمؤتمر

وقال “أرئيل مارجريت”: “يجب على إسرائيل أن تكون رائدة في مجال التعاون الاقتصادي في المنطقة، وصرح بأن وجوده في قطر جاء من أجل دعم التعاون الاقتصادي بين الدول في المنطقة”.

وأشار إلى أن الحداثة الإسرائيلية وقدرة الاختراع يمكنها أن تكون جسرا متينا لتغيير الواقع في المنطقة.

وتابع قائلا: “كنت أجلس إلى جانب ممثلين عن دول عربية في الدوحة، والهدف المشترك من المؤتمر هو إيجاد سبل لتعزيز التعاون المشترك بين إسرائيل والعالم العربي.

وأعرب “مارجريت” عن اقتناعه بأن المفتاح لأي تسوية في المنطقة سيكون عبر التعاون الاقتصادي، وذلك بعد أن استمع إلى عشرات المبادرين والريادين من دول عربية وأوروبية وأمريكا في مجال الهايتك، فـ”المصالح المشتركة تخلق فرصا جديدة” على حد قوله.