نائب أشمون: أثق فى قرارات الإدارة السياسية والجزيرتان سعوديتان

قال النائب فايز ابراهيم عن الدائرة الخامسة مركز شرطة أشمون، في تصريحات خاصة لـ”المال” أوافق على مناقشة الاتفاقية فى البرلمان، لانه الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة الاتفاقيات وفقا للقانون والدستور.

وأشار الى أنه سيحضر اجتماعا اليوم مع متخصصين ومسئولين من جهات سيادية لمزيد من الايضاح للنواب حول تلك الاتفاقية.

ولفت النائب الى انه حتى الان فهو على قناعة بأن الجيش المصري والجهات السيادية تعلم ما لا يعلمه المواطن العادي، وتعرف جيدا قيمة الارض، لانهم هم من ضحوا بحياتهم دفاعا عنها، ومن ثم فان من دفع الثمن غاليا في الدفاع عن الارض لن يتنازل عنها وبالتالي فمن غير الممكن ان تكون تيران وصنافير مصريتان ويتنازل عنهما الجيش المصرى ومن ثم فالجزيرتان سعوديتان.

وحذر فايز ابراهيم من لهجة التخوين التي بدأ يعتبرها البعض اللغة الرسمية للتعامل في خلافات الرأي في الفترة الراهنة، مؤكدا على كامل ثقته بالقيادة السياسية وبقراراتها.