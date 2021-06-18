استثمار

نائبة وزير الثقافة الروسي تزور المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا
دعاء محمود 11:12 م, الجمعة, 18 يونيو 21 11:12 م, الجمعة, 18 يونيو 21

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استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، وذلك على هامش زيارتها لمصر في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا 2021 /2022، تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

تضمنت الزيارة جولة داخل المتحف وقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، للاستمتاع بهذا الصرح العظيم، وما يضمه من قطع أثرية متميزة.

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وأعربت نائبة وزيرة الثقافة الروسي عن إعجابها بأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية، التي تروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، إضافة إلى تطوير نظام العرض المتحفي المتميز للمتحف والمدعم بالتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن نائبة وزير الثقافة الروسي كانت قد قامت صباح اليوم بزيارة إلى منطقة آثار أهرامات الجيزة شاهدت خلالها هرم الملك خوفو من الداخل ومنطقة ابو الهول والبانوراما.

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بقلم دعاء محمود

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