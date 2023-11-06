نائبة: هناك فرصة ثانية بانتظار المستبعدين بسبب الوزن من مسابقة 30 ألف معلم

كشفت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل نتائج الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات مع وزير التعليم رضا حجازي، بشأن أزمة المستبعدين من التعيين في مسابقة 30 ألف معلم.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن هناك انفراجة في ملف المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم، بعد مناقشات مطولة داخل اللجنة بين النواب والوزير وفي ضوء طلبات الإحاطة المقدمة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم إعادة الاختبار لمن لم يجتاز التدريبات سواء لعدم حصوله على الحد الأدنى، أو للوزن الزائد، أو الحمل.

وقالت:” فيما يتعلق باستلام العمل لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات، تم التأكيد على استلامهم شهادة اجتياز التدريب، وبعدها استلام العمل”.

وأوضحت أن هناك مجموعة من المتقدمين في المسابقة، الذين اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي التنظيم والإدارة ولم يجتازوا التدريبات وهى جزء أساسي من التعيين.

وأشارت إلى أن من تقدموا لهذه المسابقة عددهم 140 ألفا، حضر اختبارات التنظيم والإدارة 90 ألفا، نجح منهم 25%، وبعدما اجتازوا الاختبار حصلوا على تدريب، وكان عندهم اختبارات تدريبية يجب اجتيازها، وعددهم يتجاوز 16 ألفا، وعدد الذين لم يجتازوا الاختبارات 12 ألفا، من بينهم سيدات حوامل.

وقالت إنه سيكون هناك فرصة أخرى لاجتياز التدريبات، وإذا اجتازوها يتم تعيينهم، مضيفا: “ووفقا لما أكده وزير التربية والتعليم، بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد لديهم فرصة أخرى، وهم الذين يزيد وزنهم عن الوزن الطبيعي ب30 كيلو، أمامهم فرصة ثانية لاجتياز التدريب”.

وأوضحت النائبة أن هناك ممن تقدموا في هذه المسابقة مجموعة لم تكن قد وصلت إلى الحد الأدنى لمجموع النجاح، هؤلاء لديهم فرصة لإعادة الاختبارات التي لم ينجحوا فيها، بالتالي كل من لم يجتازوا اختبارات في المرحلة الثانية أمامهم فرصة ثانية لإعادة هذه الاختبارات، وأمامهم فرصة للتعيين إذا نجحوا.