نائبة مديرة صندوق النقد : مباحثتنا مع مصر مشجعة وجيدة وسنلمس نتائج تنفذ الأسابيع المقبلة

قالت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، إن المباحثات مع مصر مشجعة وجيدة ، مضيفة: “سنلمس نتائج تنفذ الأسابيع المقبلة”.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت: “أنا ممتنة للغاية للسلطات المصرية على هذا الترحيب الحار الذي تلقيناه في هذه الرحلة”.



وأضافت : “المناقشات مع الحكومة جيدة للغاية التي أجريناها وبالفعل أجرينا مناقشات مشجعة للغاية حول البرنامج، وبالطبع الجهود المبذولة حالياً للمضي به قدماً”.

وتابعت: “أعتقد أننا سوف نرى هذه الجهود التي ستسفر عن نتائج ملموسة يتم تنفيذها على مدار الأسابيع القادمة”.



وشددت على أن التعاون الوثيق بين الصندوق والحكومة المصرية لتحقيق كل ذلك وأن هناك محاور وعناصر رئيسية يجب المضي فيها قدماً منها.



وعددت تلك العناصر التي يجب على الحكومة تحقيقها قائلة : “ناقشنا العناصر الأساسية التي يجب المضي قدماً فيها، والخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص حجم ودور الدولة في الاقتصاد، وكذا العنصر الثاني وهو ضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة ،هذا جانب مهم جدًا من البرنامج”.



وأضافت: “كما يتطلب البرنامج بيع عدد من أصول الدولة”.

واستطردت: “الضغط على الأسعار الذي يأتي من التنفيذ القوي لمشاريع كبيرة للغاية يتم احتوائهم من خلال تقليل وتيرة تنفيذ تلك المشاريع أيضًا. بالاضافة إلى العنصر الاخير وهو الإنتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في مصر وذلك من أجل القضاء على موضوع نقص العملة الأجنبية الذي نراه، وهذه هي الركائز الأساسية للبرنامج”.

ومتطرقة إلى الــ 14 مليارًا التحفزية في البرنامج، تابعت/ “كان من المفترض أن يتم تحفيزهم على مدى أربع سنوات.ونحن بالكاد وصلنا إلى الشهر السادس وفي طريقنا للشهر السابع من هذا البرنامج”.

وأضافت: “لذلك لا يزال هناك الكثير من الوقت لتحفيز الـ 14 مليارًا وهو المبلغ الذي كان مخصصاً بناءاً على التنفيذ الكامل للحزمة بأكملها”.



وواصلت: “تحن على يقين أنه إذا تم تنفيذ هذا البرنامج بالكامل ، فيمكنه بالفعل الاستجابة لإاتياجات الشعب المصري والمساعدة في إدراك الإمكانات التي يتمتع بها هذا البلد ويمكن أن يكون حجر الأساس للقيام بذلك في أي الأحوال، لأنه برنامج ممتد لأربع سنوات وبإمكانه تحقيق الكثير على مدار أربع سنوات”.



واستدركت: “التنفيذ الكامل لهذا البرنامج سيكون تحديًا – تماماً كما هو الحال في كل دولة- لمعالجة المصالح المختلفة الموجودة في مصر”.



وأضافت: “رسيكون الحال أن الحكومة يجب أن تنظر على نطاق أوسع من منظور مصلحة الدولة ككل لضمان أفضل طريق للتعامل مع المقاومين المحتملين للإصلاح، ولكن من المهم تجاوز ذلك المنحنى ، وتولي مسؤولية برنامج الإصلاح والمضي قدمًا به”.