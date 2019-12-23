نائبة فاقوس تعتذر عن ضرب النار في خطوبة ابنتها : فرحتى كانت كبيرة وهسلم السلاح (فيديو)

قدمت نوسيلة إسماعيل نائبة فاقوس في برنامج "على مسؤوليتي" اعتذارا عن استخدامها للسلاح أثناء خطوبة نجلتها، موضحة أنها مستعدة لتسليم السلاح

قدمت النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، اعتذارا عن استخدامها للسلاح أثناء خطوبة نجلتها، موضحة أنها مستعدة لتسليم السلاح وملتزمة بالقانون وليس عيبا أن تعتذر عن الخطأ.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه لايوجد أحد فوق القانون.

وأوضحت أن نوع السلاح هو خرطوش وتدربت عليه.

وقالت إنها كانت سعيدة جدا قائلة : “بعتذر فرحتى كانت كبيرة جدا”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه النائبة نوسيلة إسماعيل، عن دائرة فاقوس بالشرقية، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء من شرفة منزل بطابق مرتفع.

ولقى الفيديو صدى واسع بعد تعليقها في أحد البرامج أمس قائلة: “إحنا اللى بنشرع القانون وماشية قانوني”.