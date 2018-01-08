نائبة سودانية تطالب بمساءلة الحكومة عن ارتفاع الأسعار

متابعات دفعت النائبة بالبرلمان السوداني سهام حسن حسب الله، اليوم الإثنين، بمسألة مستعجلة لوزارة المالية حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الضرورية المتعلقة بمعيشة الناس ، وقرر المجلس الوطني قبول المسألة في إطار المسئولية البرلمانية تجاه قضايا المواطنين. ووفق ما أوردته…

متابعات

دفعت النائبة بالبرلمان السوداني سهام حسن حسب الله، اليوم الإثنين، بمسألة مستعجلة لوزارة المالية حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الضرورية المتعلقة بمعيشة الناس ، وقرر المجلس الوطني قبول المسألة في إطار المسئولية البرلمانية تجاه قضايا المواطنين.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت النائبة إنها قامت بجولة بأسواق ولاية الخرطوم، عقب إجازة ميزانية عام 2018 من قبل البرلمان، بهدف التعرف على أسعار السلع الاستراتيجية، مؤكدة أن الأسعار كانت غير واقعية وغير مبررة.

وعرضت النائبة جدول عدد من الأصناف قارنت فيه الأسعار قبل وبعد الميزانية، موضحة الزيادة الكبيرة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، مؤكدة أن المساءلة تأتي تنفيذاً للدور الرقابي للبرلمان وحرصا منه على تسهيل معيشة الناس وفق البرنامج الذي قدمته حكومة الوفاق الوطني.

بدوره، طالب وزير الدولة بوزارة المالية السودانية مجدي حسن، خلال الجلسة، بإعطائه مهلة للرد على المسألة المستعجلة، وتم قبول الطلب.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر أن اللائحة تتيح للوزير المعني الرد مباشرة أو بعد مدة لا تتجاوز 48 ساعة.