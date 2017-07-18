نائبة تكشف تلوث المياه المعدنية ببكتيريا تسبب الوفاة

ياسمين​ فوازكشفت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تلوث المياه المعدنية التي تطرحها إحدى الشركات المعروفة، مضيفة: "واطلعت على تقرير حكومي يؤكد ذلك".وقالت، في تصريحات لها، اليوم، إنها "اطلعت على تقارير قامت بها وزارة الصحة بالبحيرة، وأجريت تحاليل لبعض أنواع المياه ووجدت بها نوع من البكتيريا (د

ياسمين​ فواز

كشفت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تلوث المياه المعدنية التي تطرحها إحدى الشركات المعروفة، مضيفة: “واطلعت على تقرير حكومي يؤكد ذلك”.





وقالت، في تصريحات لها، اليوم، إنها “اطلعت على تقارير قامت بها وزارة الصحة بالبحيرة، وأجريت تحاليل لبعض أنواع المياه ووجدت بها نوع من البكتيريا (دسونتاريا) والتي تعمل على تآكل جدار المعدة وبتسبب براز وجفاف والوفاة نهائيًّا”.

وطالبت النائبة بسحب المياه المعدنية من السوق نهائيًّا؛ حفاظًا على صحة المصريين، مضيفة: “بسأل وزير الصحة ما الذي حدث تجاه هذه الكارثة؟”.

وشددت على ضرورة مراجعة عقود شركات المياه في مصر، وأن من يقوم بتلك الأفعال شركات مياه مشهورة، متابعة: “يا وزارة الصحة ماذا تم وعليكم أن تخرجوا وتقولوا هل هذا الكلام مظبوط أم لا”.