نائبة تطالب البرلمان بالنظر في مطالب النوبة



ياسمين فواز





طالبت النائبة نادية هنرى، بتجدد تدخل مجلس النواب فى أزمة إعادة توطين أهالى النوبة، من خلال عقد جلسات استماع للأهالى، للتفاوض والوصول لنتيجة ترضى جميع الأطراف، مؤكدة أنه من الافضل التفاوض لحل هذه الأزمة دون تصعيد.





ولفتت هنرى إلى ضرورة التعامل بروح القانون مع شباب النوبة الذين تم القبض عليهم فى مسيرة الدفوف.





وتابعت “حتى وإن كانوا نظموا المسيرة دون الحصول على تصريح بالتظاهر ، فالمسيرة كانت سلمية بالأغانى والدفوف ، وهدفها توصيل أصواتهم والمطالبة بحقوقهم “.





وأوضحت أن مطالب الأهالى يحميها الدستور بموجب المادة ٢٣٦ ، والتى نصت على حقهم فى أراضيهم وفى إعادة التوطين ، لافتة إلى أنه لابد من احداث توافق مابين هذه المادة وبين القرار ٤٤٤ الذى تم اتخاذه بشأن المناطق الحدودية ، والذى يطالب الأهالى بإلغاؤه .





وتنص المادة 236 على : “تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.





فى حين أن القرار 444 ، الذى تم اتخاذه فى 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، يتعارض مع عودة الأهالى لعدد من الاراضى وهو ما أحدث خلافًا .

