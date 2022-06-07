نائبة بـ«الشيوخ» تطالب بزيادة حملات التوعية للمقبلين على الزواج بطرق حل الخلافات الزوجية

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة زيادة الحملات التوعوية للشباب والشابات المخطوبين والمقبلين على الزواج لتدريبهم علي أساليب إدارة الحياة الزوجية وكيفية طرق وأساليب حل المشكلات الزوجية، خاصة في العام الأول من الزواج.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القيادة السياسية انتبهت إلى ارتفاع نسب الطلاق فى السنة الأولى من الزواج، لذلك تم إطلاق عدد من المبادرات لتنظيم وتدريب الشباب على الحياة الأسرية.

وقالت النائبة ريهام عفيفي إن كثيرًا من الشباب المقبلين على الزواج لا يعرفون عن هذه المبادرات شيئًا ولا عن كيفية الاشتراك بها والخدمات المعنوية والدعم الذى يقدم من خلالها، الأمر الذى يستلزم ضرورة توسيع نطاق التوعية بهذه البرامج على مستوى جميع المحافظات المصرية.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة الأهتمام بمشاكل سنة أولى زواج، ولا سيما أن جميع الإحصاءات تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق بها. وقالت: نحن بحاجة إلى تدشين حملات إعلامية لتوضيح مفهوم الزواج لدى الشباب وكيفية التعامل مع المشكلات والخلافات الأسرية.

كما دعت عضو مجلس الشيوخ إلى تخصيص إيميل للجنة القانونية والقضائية المشكلة بقرار وزير العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك لاستقبال المقترحات من المهتمين بهذا الملف، مشيرة إلى أن هذا الأمر إحدى الأدوات المساهمة فى طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.