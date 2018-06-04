نائبة بالكنيست الاسرائيلي تطالب برفع الحصار عن غزة

عادل عبد الجواد: قالت النائبة بالكنيست الإسرائيلي "حنين زعبي" في بيانا صحفيا لها بشأن الحصار الإسرائيلي لغزة أن "اللإنسانية في غزة تبدأ بحصار ولا يمكن أن تنتهي إلا بإنتهاء الحصار". وذكرت "زعبي" أن العائلات في غزة تضطر للعيش بـ 200-400 شيكل في الشهر نتيجة الحصار وهو مبلغ ضئيل جدا لم



عادل عبد الجواد:





قالت النائبة بالكنيست الإسرائيلي “حنين زعبي” في بيانا صحفيا لها بشأن الحصار الإسرائيلي لغزة أن “اللإنسانية في غزة تبدأ بحصار ولا يمكن أن تنتهي إلا بإنتهاء الحصار”.

وذكرت “زعبي” أن العائلات في غزة تضطر للعيش بـ 200-400 شيكل في الشهر نتيجة الحصار وهو مبلغ ضئيل جدا لمعيشة الأسرة.حسبما ورد بموقع “روتر” الإسرائيلي.

وأشارت النائبة الإسرائيلية إلي أن النقاش حول هذه المسألة في لجنة النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في تل أبيب كشف عن جانب آخر مثير للصدمة علي حد وصفها وهو: إصرار المجتمع الإسرائيلي وممثليهم في الكنيست على تجاهلهم المسؤولية عن الوضع الرهيب الذي يعيشه سكان غزة.

وأضافت زعبي، يجب بتر مرض السرطان نهائيا، وهناك نقص أدوية العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، ويتم العلاج باستخدام معدات بدائية، وهذا الوضع المشين هو نتيجة مباشرة للحصار المستمر ويمكن تعريفه على أنه جريمة حرب ضد السكان المدنيين. علي حد قولها.