نائبة إسرائيلية ترحب بعودة سفير تل أبيب للقاهرة

عادل عبد الجواد رحبت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الاتحاد الصهيوني "كسينيا سفيتلوفا" بعودة سفير بلادها ديفيد جوفرين إلى القاهرة، برفقة 8 موظفين آخرين يعملون في السفارة الإسرائلية بالقاهرة، في رحلة مباشرة من تل أبيب تابعة لشركة "طيران سيناء" لممارسة أعماله بعد توقفٍ دام 8 أشهر. وقالت صحيفة يديعو

عادل عبد الجواد

رحبت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الاتحاد الصهيوني “كسينيا سفيتلوفا” بعودة سفير بلادها ديفيد جوفرين إلى القاهرة، برفقة 8 موظفين آخرين يعملون في السفارة الإسرائلية بالقاهرة، في رحلة مباشرة من تل أبيب تابعة لشركة “طيران سيناء” لممارسة أعماله بعد توقفٍ دام 8 أشهر.





وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن جوفرين عاد إلى القاهرة لتجديد أنشطة السفارة بشكل دائم وممارسة عمله من جديد، بعد أن غادرها منذ 8 أشهر لاعتبارات أمنية- على حد قولها.

يُشار إلى أن السفير الإسرائيلي لدى مصر غادر البلاد أواخر عام 2016 لأسباب أمنية. واستدعت تل أبيب في وقتٍ لاحق موظفي سفارتها بمصر، من بينهم السكرتير الصحفي والقنصل العام. وحافظ السفير على منصبه بعد تركه مصر مزاولًا عمله في القدس.