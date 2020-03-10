نائبا وزيرين يتفقدان مطار القاهرة لمتابعة تدابير مواجهة «كورونا» (صور)

قام اليوم الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وغادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار ، بجولة تفقدية داخل مطار القاهرة الدولى، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا .

وقاما النائبان بزيارة لمكاتب الحجر الصحى بالمطار للاطمئنان على تدقيق الإجراءات الاحترازية وطرق الفحص الطبى التى تطبقها فرق الحجر الصحى التابعة لوزارة الصحة والسكان على الركاب والسائحين الوافدين على متن جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار القاهرة.

يأتي ذلك في ظل تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات بالدولة المصرية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وفى إطار التعاون الدائم بين وزارتي السياحة و الآثار و الطيران المدنى

كما قام مناع وشلبى بالاطمئنان علي صالات السفر والوصول بالمطار للوقوف على خطة التأمين الوقائية التى وضعتها وزارة الصحهً حيال التصدى لتسلل الفيروس داخل البلاد .

كما تم تفقد استعدادات وجاهزية المطار لتطبيق الإجراءات الصحية والتعقيم اللازمة وكيفية تعامل العاملين مع الركاب الوافدين إلى المطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي نهاية الجولة تفقدا النائبان المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة و الآثار المتواجدة داخل المطار للتأكد من تنفيذ التعليمات التى وجه بها وزيرى السياحة والطيران خلال الجولة التى قاما بها مؤخراً بمطار القاهرة من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والتي تعمل على جذب المسافرين والتعريف بالأماكن السياحية داخل مصر.