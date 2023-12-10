نائبا محافظ الإسكندرية يصوتان في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بلجنته بمدرسة الشهيد رائد محمود سامي عبد الرحمن فتحي الإعدادية بنين.

وأدلت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها الانتخابية بمدرسة عباس الأعصر الابتدائية.

وعقب إدلائهما بأصواتهما، قام كل من الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، بعدد من الجولات التفقدية على المقار الانتخابية على مستوى الأحياء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من جميع الإجراءات لتيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم.

ووجها الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية على المجهود المبذول في التنظيم والتأمين، مناشدين جموع المواطنين بضرورة حرصهم على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.