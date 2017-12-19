مُهيب عبد الهادي ينضم لشبكة قنوات MBC مصر

محمد فتحىأعلنت شبكة قنوات "MBC" مصر، عن انضمام الإعلامي الرياضي مُهيب عبد الهادي لشبكة قنواتها، لتقديم برامج رياضية جديدة ومتنوعة تنطلق خلال الفترة المُقبلة.ويُعد مُهيب عبد الهادي، من أبرز الإعلاميين الرياضيين الميدانيين والمتخصصين في مُتابعة الأحداث الرياضية من مواقعها المُختلفة حول العالم، وير

محمد فتحى

أعلنت شبكة قنوات “MBC” مصر، عن انضمام الإعلامي الرياضي مُهيب عبد الهادي لشبكة قنواتها، لتقديم برامج رياضية جديدة ومتنوعة تنطلق خلال الفترة المُقبلة.

ويُعد مُهيب عبد الهادي، من أبرز الإعلاميين الرياضيين الميدانيين والمتخصصين في مُتابعة الأحداث الرياضية من مواقعها المُختلفة حول العالم، ويرتبط بعلاقات ممتده مع مختلف الرياضين المصريين والعرب.

من جانبه، عبر عبد الهادي عن سعادته بانضمامه لشبكة قنوات “MBC مصر”، متمنيًا أن يُقدم إضافة لمشواره المهني، ويتمكن مع فريق العمل في تقديم مُتابعة مهنية وموضوعية للأحداث الرياضية الهامة.