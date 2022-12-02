مُصنعو الأسمنت يواجهون ارتفاع التكاليف بالقروض

شهد قطاع الأسمنت قفزات كبيرة في التكاليف خلال العام الحالي، على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة،ومستلزمات الإنتاج، والمواد الخام، ما خلف ضغوطا على الشركات دفعت بعضها إلى اللجوء إلى القروض البنكية لمواجهة هذه المصروفات الإضافية.

والتهمت زيادات التكاليف النمو المُحقق في مبيعات بعض الشركات على خلفية ارتفاع أسعار البيع، حتى أن بعض الشركات تجاوزت تكاليف مبيعاتها قيمة إيراداتها.

وشهدت مبيعات شركات الأسمنت المُدرجة وهي العربية للأسمنت، ومصر بني سويف، ومصر للأسمنت قنا، وجنوب الوادي للأسمنت نموا في قيمة مبيعات أول 9 أشهر من العام الحالي، تزامنا مع قفزة في تكاليف المواد الخام.

مصر للأسمنت – قنا

حصلت شركة مصر للأسمنت قنا على 412.284 مليون جنيه من البنك الأهلى المصري لشراء مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وقالت الشركة :”تأتي هذه المسحوبات كجزء من تسهيل إئتماني بحد أقصى 200 مليون مليوني جنيه حصلت عليه الشركة من البنك لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج”، وفقا للقوائم المالية المجمعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأظهرت القوائم قفزة قوية في مخزون المازوت والفحم والسولار لدى الشركة مسجلا 235.7 مليون جنيه بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 26.9 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وارتفعت مبيعات مصر للأسمنت – قنا بشكل طفيف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

إلا أن صافي الربح تراجع إلى مستوى 96.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 122 مليون جنيه الفترة المثيلة بضغط من ارتفاع تكاليف المبيعات لتسجل 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه، وزيادة المصروفات التسويقية والبيعية إلى 22 مليون جنيه مقابل 14.9 مليون جنيه الفترة المماثلة.

العربية للأسمنت

وقعت شركة العربية للأسمنت عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي المصري يتضمن 4 شرائح بقيم تتراوح بين 50 و150 مليون جنيه، لتمويل مشتريات المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج.

بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه سبتمبر الماضي تتضمن الشريحة الأولى تسهيلا ائتمانيا بقيمة 50 مليون جنيه، يوجه لسداد مستحقات موردي المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، وسداد مصروفات الطاقة ومصروفات الأجور والمرتبات بحد أقصى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم شركات القطاع الصناعي.

وتتضمن الشريحة الثانية تسهيلا ائتمانيا بقيمة 150 مليون جنيه، توجه لفتح اعتمادات مستندية لتمويل العمليات الاستيرادية لشراء مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، في إطار مبادرة البنك المركزي أيضا، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وتشمل قيمة الشريحة الثالثة تسهيلا ائتمانيا بـ50 مليون جنيه توجه لسداد مستحقات موردي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مصروفات الطاقة ومصروفات الأجور والمرتبات بحد أقصى 20 مليون جنيه.

والشريحة الرابعة قيمتها 150 مليون جنيه، توجه لفتح اعتمادات مستندية بغرض تمويل العمليات الاستيرادية لشراء مستلزمات الإنتاج وقطاع الغيار. وبموجب التعاقد تعهدت العربية للأسمنت بعدم توزيع أية أرباح قبل سداد كافة الالتزامات المترتبة على التمويل.

وتصاعفت مبيعات العربية للأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 3.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه الفترة المماثلة، ودعمت هذه النتائج الشركة للتحول إلى الربحية بصافي 262 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسارة 23 مليون جنيه الفترة المثيلة.

وتضاعف بند المواد الخام في تكلفة المبيعات ليسجل 2.36 مليار جنيه، نظير 1.17 مليار جنيه الفترة المماثلة، وكذلك مصروفات النقل لتسجل 124 مليون جنيه، نظير 67 مليون جنيه.

مصر بني سويف للأسمنت

قفزت مبيعات مصر بني سويف للأسمنت إلى 1.256 مليار جنيه بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 705 مليون جنيه الفترة المثيلة، في الوقت نفسه الذي تجاوزت فيه تكلفة المبيعات قيمة المبيعات مسجلة 1.287 مليار جنيه، مقارنة بـ 681 مليون جنيه الفترة المثيلة.

واقتنص الجزء الأكبر من تكلفة المبيعات بند القوى المحركة والذي قفز إلى مستوى 1.1 مليار جنيه، نظير 372 مليون جنيه الفترة المثيلة، كما ارتفع بند الخامات إلى مستوى 152 مليون جنيه، مقارنة بـ 32 مليون جنيه الفترة المناظرة، ومواد التعبئة والتغليف التي سجلت زيادة كبيرة لتبلغ نحو 54 مليون جنيه نظير 36.8 مليون جنيه الفترة المناظرة، والمصروفات الصناعية غير المباشرة مسجلة 34 مليون جنيه مقابل 1.3 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وسجل بند الوقود والزيوت زيادة تقارب الضعف بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليبلغ 64.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 35.2 مليون جنيه الفترة المناظرة. وارتفعت تكاليف التعبئة والتغليف الضعفين مسجلة 6 ملايين جنيه، مقابل مليوني جنيه الفترة المماثلة.

جنوب الوادي للأسمنت

ارتفعت مبيعات جنوب الوادي إلى 613 مليون جنيه بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 180.8 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو ما انعكس على خسائر الشركة لتتراجع إلى 83.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 143 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وبلغت تكاليف النشاط المباشرة للشركة 554 مليون جنيه بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 207 مليون جنيه الفترة المناظرة، وتضمنت المواد الخام التي سجلت 464 مليون جنيه، مقارنة بـ 207 مليون جنيه الفترة المثيلة، والتعبئة بـ9 ملايين جنيه، نظير 3 ملايين جنيه، استهلاك كهرباء ورسم تنمية على إنتاج الأسمنت بقيمة 72 مليون جنيه، مقابل 29.8 مليون جنيه.