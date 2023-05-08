«مُرني» السعودية تستثمر في «هيلبو المصرية الناشئة» عبر«Exits Mena»

أعلنت منصة EXITS MENA للاستثمار، عن نجاحها في إغلاق صفقة لصالح شركة “مُرني القابضة” السعودية بالاستثمار في شركة Helpoo المصرية الناشئة، وتأتي تلك الخطوة من جانب مُرني القابضة ضمن خطة طويلة المدى تهدف خلالها لضخ استثمارات تقدر بـ 10 ملايين دولار داخل السوق المصري حتى عام 2030، في قطاع الخدمات الاستثمارية بمجال التكنولوجيا المالية بمصر والشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاستثمار في ظل النمو الكبير الذي يحققه تطبيق “Helpoo” المتكامل لخدمات التكنولوجيا لقطاع السيارات، حيث يُقدم فحوصات التأمين على المركبات وإدارة المطالبات التأمينية وخدمات المساعدة على الطريق في مصر بشكل سريع وبجودة عالية.

وحققت “هيلبو” خدمة عملاء ممتازة كواحدة من أكبر وأكثر أساطيل الشاحنات القاطرة المنظمة في مصر، عبر معايير خدمة جديدة في هذا المجال إلى أن أصبحت شريكا لشركات التأمين، كما تعمل في مجال فحص وتقييم الأضرار للمركبات وخدمات الإنقاذ على الطرق، خاصة وأنها الشركة الوحيدة التي تحمل هذا النوع من التراخيص والموافقات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA).

وتأسست مُرني Morni في عام 2015، و تم تحميل تطبيقها أكثر من 2 مليون مرة، وتخدم أكثر من 1.2 مليون عميل، وتقدم خدمات تشمل منصة مزاد إلكتروني للمركبات، وخدمات مطالبات تأمين السيارات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي في المملكة، كما قدمت أول منشأة لإجراءات نهاية عمر المركبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تهدف إلى مساعدة شركات التأمين في مبادراتها للحد من خسائرها وكذلك ضمان تنفيذ التخلص الصديق للبيئة من المركبات بدون نفايات، وتقوم Morni الآن بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية بمشورة EXITS MENA للاستفادة من سوق مساعدة الطريق وخدمات السيارات في المنطقة.

ويُعَدُ استثمار Helpoo دليلاً على مرونة بيئة الشركات الناشئة في المنطقة وزيادة الحاجة إلى التحالفات الاستراتيجية لدعم خطط النمو، وسيساعد ذلك أيضًا Helpoo في تعزيز حضورها في السوق، وتوسيع العمليات، وتوليد مصادر الإيرادات من خلال توسيع خطوط المنتجات الجديدة، وستقدم مُرني أيضًا لـ Helpoo الدعم الفني والاستراتيجي من خلال الاستشارات المستمرة والتدريب وتبادل الخبرات.

من جانيه قال أحمد سامي، مؤسس شركة Helpoo: “سعداء بالشراكة الجديدة مع Morni Holding والتي تأتي في توقيت شديد الأهمية لما تمر به الأسواق العالمية من تحديات، فأصبحت بيئة الشركات الناشئة أمام اختبار حقيقي لجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لذلك نحن متحمسون جدًا للقيمة الاستراتيجية التي ستضيفها شركة مُرني إلى Helpoo، وجاري بالفعل إعادة الهيكلة لزيادة التوسع في السوق المصري”.

وتتوافق هذه الصفقة مع المهام التي تنشدها EXITS MENA لتوسيع خدمات الاستثمار للشركات الناشئة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع مهمة مُرني للتوسع الجغرافي في المنطقة وفي مصر، كما يتوافق هذا الاستحواذ أيضًا مع الزيادة المطردة في عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة التي تشهد نموًا منذ عام 2021.

وقال شهيل الشهيل، العضو المنتدب لشركة مُرني: “سعداء بالإعلان عن استثمارنا الجديد في قطاع خدمات المساعدة على الطريق في مصر، والذي سيكون له تأثيرات إيجابية وواسعة النطاق، سوف يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية محتملة عن طريق جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، وخلق فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز التقدم التكنولوجي والابتكار، وذلك بتقديم تقنياتنا المتطورة وأفضل الممارسات للمساعدة في دفع هيلبو إلى مرحلة نموها التالية، وعلاوة على ذلك، يعد هذا الاستثمار خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاستثمارية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مما سيمهد الطريق قريبًا لزيادة التعاون وفرص التوسع، لذلك نحن متحمسون بشأن إمكانيات هذا الشراكة اللامتناهية ونتطلع إلى مستقبل مشرق سويًا”.

منصةEXITS MENA ، التي تشترك بالفعل في مجال توجيه الصفقات والمشورة بين الجانبين البائع والمشتري بصفقات محتملة بحجم إدارة الأصول البالغ 500 مليون دولار، ستواصل العمل مع Morni Holding لتطوير استراتيجية التوسع الخاصة بهما في قطاع المساعدة على الطريق وخدمات السيارات في مصر بحجم استثمار مستهدف يبلغ قيمته 10 ملايين دولار حتى عام 2030.

وعبّر محمد أبو النجا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة EXITS MENA، عن حماسه بشأن الصفقة قائلاً: “نحن في Exits نقدر كثيراً ثقة Morni بنا كمستشارين؛ حيث نهتم بشكل كبير بتنفيذ أفكار عملائنا وتعزيز تجاربهم الاستثمارية، ولذلك تأتي أهمية صفقة استثمار مُرني داخل هيلبو في توقيت يبلغ فيه حجم سوق المساعدة على الطريق العالمي للمركبات وحصة الإيرادات تقريبًا 23.6 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 34.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 4.1% بين 2022 و2030؛ حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقًا تجاريًا غير مستغل بشكل كامل في قطاع خدمات مساعدة الطريق للمركبات، مما يخلق سوقًا مربحًا للتوسع”.

من جانبه، أضاف سلمان السحيباني المؤسس ورئيس القطاع التجاري بشركة Morni: “إنها ليست نهاية وإنما بداية للعديد من الصفقات المقبلة، كما هو متفق عليه مع Exits، فنحن نخطط لتحقيق أهداف التوسع الخاصة بنا وإيجاد أفضل التطابقات لها في السنوات القليلة المقبلة، ونتطلع إلى إيجاد المزيد من الفرص للأعمال الحالية وفرص العمل تحت تطبيقنا الشامل Super-App وأن نصبح الرائدين في المنطقة في مجال مساعدة الطرق والخدمات والتقنية التأمينية”.

وأكد السحيباني، أن Morni في الطريق الصحيح لبناء تطبيق سوبر آب المقبل لمساعدة الطريق، وأن الاستثمار في Helpoo مصر يساعد في تسريع تحقيق هذا الهدف حيث يوفر فرصة أكبر لاختراق سوق غير مشبع تماماً مثل مصر ويسمح بتوسيع عروض الخدمات عبر المنطقة بشكل مناسب.