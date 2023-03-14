مي كساب ومروة ناجي يغنيان لـ «جعفر العمدة» في دراما رمضان

تشارك مي كساب ومروة ناجي معا بالغناء فى أحداث حلقات مسلسل ” جعفر العمدة” الذي يعرض في موسم شهر رمضان ، حيث تقدم مي كساب أغنية مستوحاه من أحداث المسلسل الذى تدور في إطار تشويقى اجتماعى، ومن المقرر أن تقدم الفنانة مروة ناجى اغنية داخل أحداث المسلسل الذى يخرجه محمد سامى .

مسلسل ” جعفر العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة “محمد رمضان” وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” زينة” ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.