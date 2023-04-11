مي كساب ولبنى ونس وأحمد عيد: وجوه تألقت في أدوار ثانية بدراما رمضان

شهدت مسلسلات شهر رمضان هذا العام اشادة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأداء بعض الفنانين في مختلف الأعمال الدرامية التي تعرض في هذا الموسم الدرامي ، وأبرز هؤلاء الفنانين مي كساب في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان اخراج محمد سامي ، التي تقدم شخصية ” ثريا” احدى زوجات جعفر العمدة وكذلك الفنانة هالة صدقي بنفس العمل .

كما أشادوا بالفنان أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة مع نيلي كريم تأليف مدحت العدل واخراج ماندو العدل وانتاج العدل جروب ، الذي يقدم شخصية ” مسعود” نجل عبد الجبار الكبير ، كذلك الفنانة لبنى ونس التي تقدم شخصية أم سيف بمسلسل جعفر العمدة أيضا ، والفنان حمزة العيلي في مسلسل رسالة الامام مع النجم خالد النبوي ، وكذلك احمد الرافعي في مسلسلي ستهم مع روجينا ورسالة الامام وخالد أنور أيضا في أكثر من عمل درامي ، والفنان القدير أحمد عبد العزيز في مسلسل سره الباتع قدم دورا مختلفا عليه تماما فقام بتغيير جلده الفني في هذا الدور ” الشيخ شهاب ” واستطاع المخرج خالد يوسف تقديمه بشكل جديد فهو من مفاجآت هذا الموسم الدرامي والفنان نور محمود في مسلسلي وعود سخية ورسالة الامام ، والفنان السوري جهاد سعد بمسلسل ستهم أيضا اخراج رؤوف عبد العزيز .

سمير الجمل : أحمد عبد العزيز فنان قدير ومن مفاجآت هذا الموسم وكذلك جهاد سعد

أوضح السيناريست سمير الجمل أن أي فنان يريد أن يتميز يمسك بشدة في أي فرصة تعرض عليه ويأخذ الأمر بجدية حقيقية ، وهؤلاءالفنانين اجتهدوا كثيرا في تأدية أدوارهم في هذه المسلسلات وقدموها بصدق كبير .

وأشار الى أن حمزة العيلي فنان موهوب ومميز وكذلك أحمد الرافعي أيضا ، ومي كساب تقدم دورا جيدا في مسلسل جعفر العمدة ، والفنان نور محمود استطاع تغيير جلده في مسلسل وعود سخية وكذلك الفنان السوري جهاد سعد في مسلسل ستهم أيضا من مفآجات شهر رمضان هذا العام بشخصية ” رماح ” بمسلسل ستهم مع الفنانة روجينا اخراج رؤوف عبد العزيز .

وتابع أحمد عيد يحاول أن يتميز طيلة الوقت وغاب لفترة طويلة أكثر من اللازم ، لذلك يجب الاحتفاء بعودته بعد هذا الغياب ، أما هالة صدقي فليس جديدا عليها أن تكون مميزة ، بالاضافة أن أحمد عبد العزيز فنان قدير وله تاريخ كبير في الدراما المصرية وهو رائع في مسلسل سره الباتع .

ماجدة خير الله : علي قاسم وأسماء جلال في الهرشة السابعة مميزين وهالة صدقي أيضا

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون أروع هؤلاء الفنانين هم أحمد عيد ويحسب لماندو العدل كمخرج اختيار أحمد عيد في دور شرير وقدمه دون افتعال تماما ، لدرجة أنه تمكن من أداء شخصية ” مسعود ” بصورة كبيرة ، وكذلك حمزة العيلي ممثل بارع في جميع الأدوار التي يقدمها .

ونوهت أن علي قاسم يقدم أداء مختلف في مسلسل الهرشة السابعة من حيث انفعالاته ، حيث لايبذل معاناة وكذلك أسماء جلال في نفس العمل احساساها جيد وغير مفتعلة .

كذلك هالة صدقي بالفعل أداءها مميزا في مسلسل جعفر العمدة الحلقات السابقة ، وذلك راجع لخبرتها العمرية والفنية لسنين طويلة فهي ممثلة قدمت العديد من الأدوار المختلفة منذ فترة التسعينات في السينما والتلفزيون وحقتت بها بصمة مميزة .

محمود قاسم : بعضهم يمثل أسماء قديمة في الدراما المصرية وآخرين يستحقون تقديم البطولة

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن بعض هؤلاء الفنانين أسماء قديمة في الدراما المصرية منذ سنين طويلة مثل أحمد عبد العزيز وهالة صدقي ، وآخرين في بداية مشوارهم الفني وظهروا في الفترة الأخيرة ومبشرين لتقديم أدوار البطولة فيما بعد .

ولفت الى أن تميز هؤلاء الفنانين في مختلف تلك المسلسلات يرجع لموهبتهم الفنية بالاضافة لحبهم للنص المقدم لهم واقتناعهم بشخصياتهم في هذه المسلسلات ، علاوة على تميز مخرج العمل الذي يقوم بتحريكهم بصورة مميزة في المسلسل واظهار شخصياتهم التي يجسدونها كلحم ودم وليس مجرد كائن حي على الشاشة يقوم بتأدية مشاهد فقط على الشاشة .

وأردف قائلا أن الفنانة الشابة رحمة أحمد تألقت الموسم الماضي في مسلسل الكبير قوي مع النجم أحمد مكي ، لكن هذا الموسم لم تحظى بنفس الاشادة بل تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب أدائها في الجزء السابع لمسلسل الكبير لأن ذلك يتوقف على قوة المخرج والديكور وقدرة الممثل على التفاعل مع زملائه في المشاهد المختلفة .