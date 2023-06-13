مي كساب تكشف مصير الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

فازت الفنانة مي كساب بجائزة أفضل ممثلة مساعدة الساعات الأخيرة عن دورها بمسلسل ” جعفر العمدة ” في حفل فني كبير أقيم بعنوان” كأس انرجي للدراما” من إذاعة انرجي بحضور كوكبة من نجوم الفن أبرزهم منى زكي والمخرج محمد سامي.

وأكدت مي كساب في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بمصير مسلسل “جعفر العمدة” الجزء الثاني الذي يتساءل عنه الجمهور الفترة الحالية بمواقع التواصل الاجتماعي ، أنه بدأ التحضير بالفعل للجزء الثاني حاليا مع بعض الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول.

وأشارت إلى أن المخرج محمد سامي سيعلن القرار النهائي خلال الأيام القادمة ، لكن بدأ التحدث مع بعض صناع المسلسل.

وتابعت قائلة إن هناك اتفاقا مبدئيا بين الشركة المنتجة للمسلسل ” ميديا هب _ سعدي جوهر ” والمخرج محمد سامي لتقديم جزء ثان بالفعل.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.