مي كساب تكشف كواليس موقف انساني لمحمد سامي في «جعفر العمدة»

أجرت الفنانة مي كساب الساعات الماضية مداخلة هاتفية لبرنامج ” It’s Showtime المذاع عبر قناة CBC ، وكشفت فيها عن موقف انساني قام به المخرج محمد سامي في كواليس تصوير مسلسل” جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان في موسم رمضان الماضي وردود الأفعال التي تلقتها عن دورها فيه والعمل ككل بالشارع المصري و العمل مع محمد رمضان لأول مرة فنيا .

فقالت مي كساب “المخرج محمد سامي كان له موقف إنساني متميز، فيه واحد غلط غلطة رهيبة في مشهد كبير في الحارة، وكلنا مدمرين والمجاميع كتيرة، ومحمد سامي زعق له وعرف إن أولاده كانوا موجودين، وأصر يعتذر له قدامنا كلنا وقدام ولاده” ، مؤكدة أن كواليس تصوير المسلسل كانت مميزة وأسرية ولم تشهد خلافات كما ذكرت بعض القنوات التليفزيونية .

وأضافت محمد رمضان نجم كبير أوي، وكان طول الوقت محتوينا كإننا إخواته، لافتة الى أنها لم تتوقع ردود الأفعال بهذه الضجة الكبيرة التي حققها المسلسل وفاقت كل التوقعات ، حيث أنها قرات تعليق للمخرج عمرو سلامة حينما كتب عبر حسابه الشخصي أن الناس بتتفرج على جعفر العمدة زي ماتشات الكورة ” .