مي كساب تتعاون مع زوجها أوكا في أغنيتها «أنا ماما»

تعيش الفنانة مي كساب حاليا نشاطا فنيا ملحوظا وتحظى بالعديد من التكريمات المختلفة عن دورها الذي قدمته في مسلسل “جعفر العمدة” بشهر رمضان هذا العام أمام النجم محمد رمضان والذي حصد نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتعود مي كساب بعد غياب طويل لطرح أغنيات جديدة للجمهور، حيث تطرح أغنية جديدة خلال الأيام القادمة “أنا ماما”، وتتعاون فيها مع زوجها الموزع ومغني المهرجانات “أوكا”، الأغنية الجديدة “أنا ماما” كلمات الشاعر الغنائي أسامة محرز وألحان مونتي.

وأكدت مي كساب في تصريحات صحفية أن أغنيتها الجديدة ستكون إيقاعية لتناسب أجواء موسم الصيق القادم الذي سينطلق يوليو القادم ويستمر حتى أواخر سبتمبر المقبل.