مي عمر: لن أشارك في أكثر من عمل فني ولا أهتم بأي هجوم

- ليس لدي مانع من تقديم الإعلانات وأفكر في تجربة المسرححوار- أحمد حمديقدمت النجمة الشابة مي عمر الفترة السابقة عملين دراميين ناجحين، هما عفاريت عدلي علام أمام الزعيم عادل إمام، ومسلسل ريح المدام الذي حقق نجاحا جماهيريا في الشارع المصري، كما شاركت الفترة الماضية أيضا في تجربة الإعلانات مع الفنان

– ليس لدي مانع من تقديم الإعلانات وأفكر في تجربة المسرح



حوار- أحمد حمدي

قدمت النجمة الشابة مي عمر الفترة السابقة عملين دراميين ناجحين، هما عفاريت عدلي علام أمام الزعيم عادل إمام، ومسلسل ريح المدام الذي حقق نجاحا جماهيريا في الشارع المصري، كما شاركت الفترة الماضية أيضا في تجربة الإعلانات مع الفنان أكرم حسني الذي شاركها ريح المدام.

تحدثت لـ”المال”، عن تجربة الإعلانات الأخيرة وكواليس المسلسلين ونيتها في خوضها تجربة المسرح ورأيها في العمل مع عادل إمام وتامر حسني، وانفصالها فنيا عن زوجها المخرج محمد سامي بعد تعاونها معه في مسلسل الأسطورة منذ سنوات.

قالت النجمة الشابة مي عمر في بداية حديثها لـ”المال”، إنها لن تكرر ما فعلته الفترة الماضية بالمشاركة في بطولة أكثر من مسلسل في وقت واحد مثلما قامت به في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل إمام ومسلسل ريح المدام.

وأضافت أن مسلسل عفاريت عدلي علام أضاف لها كثيرا الفترة السابقة لأنها تعاونت للمرة الأولى مع الزعيم عادل إمام، لكن مسلسل ريح المدام خلق حالة فنية وجماهيرية مختلفة في الشارع المصري، وكانت كواليسه بينها وبين أحمد فهمي وأكرم حسني أكثر من رائعة، وذلك ما خفف عنها إرهاق التصوير طيلة الفترة الماضية.

وتابعت أنها تعلمت منه أمورا كثيرة على الرغم من نجوميته وهيبته لكنه ملتزم بعمله ووقته، فيأتى مبكرًا وهو مُحب لشغله لأقصى درجة ممكن أن يتخيلها شخص، فمن الممكن أن تجد الفنان إذا أحس بنجوميته يقل التزامه لكنه على العكس، وجدت أن لقب الزعيم لم يكتسبه من فراغ، ولكنه فعل وصفة الزعماء، فكيف تكون فناناً قديرًا وفى نفس الوقت تكون أول الملتزمين فى عملك ومن المقدسين له.

وأشارت إلى أن لزمتها التي قدمتها في مسلسل الأسطورة مع النجم محمد رمضان “انتي السبب ياحجة” مازالت عالقة في أذهان الكثيرين في الشارع، وقررت الانفصال بالفعل عن زوجها المخرج محمد سامي الفترة القادمة فنيا بعد أن حققت نجاحات كبيرة السنتين الأخيريتين.

وكشفت أنها لو لم تكن تملك موهبة فنية قوية لما حققت نجاحا بهذه الدرجة حتى لو كان زوجها محمد سامي ساعدها في بداية الطريق لأنه أقرب الأشخاص لها، وذلك أمر طبيعي لكن الناس لا ترحم أبدا لو كان الشخص غير موهوب فيما بعد.

وعن مشاركتها الفترة الأخيرة مع النجم تامر حسني في فيلم تصبح على خير قالت مي عمر، إن دورها في الفيلم كان مميزا، وأشاد به الكثيرون برغم انتقاد البعض أنه فيلم بسيط كوميدي لكنها راضية عنه كثيرا، والعمل مع تامر حسني فيه متعة، وتعلمت منه على المستوى الفني الكثير في كواليس التصوير.

وكشفت مي عمر أنها لا تهتم لأي هجوم تتعرض له لأنها اعتادت على ذلك منذ بدات حياتها الفنية في مسلسل كلام على ورق منذ سنوات، وكانت تريد اقتحام التمثيل منذ طفولتها لكن كانت لديها مشكلة حقيقية في مواجهة الناس، لكنها كسرت هذه الرهبة في الجامعة، وقامت بالتمثيل على مسرح الجامعة.

وأكدت أنها أعجبت كثيرا بمسلسلات ظل الرئيس لياسر جلال، ولأعلى سعر لنيلي كريم، وكفر دلهاب، وطاقة نور الفترة الماضية.

وقالت إن عرض مسلسلاتها حصريا لم يقلل نسب مشاهدتها أبدا كما يتصور الكثيرون رغم أنها كانت تتمنى أن تعرض على قنوات فضائية عديدة، لكن الجمهور أصبح ذكيا وواعيا لدرجة كبيرة، وهناك وسائل أخرى لمشاهدة هذه الأعمال عبر الإنترنت.

وعن مشاركتها في الإعلانات الفترة الماضية مع أكرم حسني أعربت مي عن إحساسها بهذه التجربة، قائلة: طالما التجربة تتوافر فيها مواصفات جيدة، وفيها إضافة لرصيدي الفني لدى الجمهور والمنتج الذي أعلن عنه مميزا فليس لدي مانع أبدا في تقديم الإعلانات.

ونوهت إلى أنها قد تفكر في تجربة المسرح مرة أخرى الفترة المقبلة بعد مشاركتها في مسرحية بابا جاب موز مع النجم طلعت زكريا منذ سنوات، مؤكدة المسرح يحتاج لبذل وقت وجهد كبيرين، لكن نتيجته تكون مباشرة أمام الجمهور دون أي وساطة.