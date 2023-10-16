مي عبدالحميد: 23% نسبة المستفيدين من السيدات بـ «سكن كل المصريين»

استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا مشتركًا من البنك الدولي ووزارة الأشغال العامة والإسكان الإندونيسية، خلال زيارتهم لمشروعات البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز السابق، ومسئولو الصندوق والجهاز والمشروع.



وخلال اللقاء، قدمت مي عبد الحميد، شرحًا مفصلًا للبرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تطرقت إلى بداية البرنامج والصعوبات التي واجهها الصندوق على مختلف المستويات، سواءً خلال التعامل مع الجمهور وكسب ثقتهم، أو مخاوف القطاع المصرفي.



كما تطرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال عرضها إلى عدد الوحدات الفعلية المنفذة في المشروع، والتي وصلت إلى 641 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 221 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، كما وصلت نسبة المستفيدات من السيدات إلى نحو 23% من إجمالي المستفيدين بالمشروع.



وأوضحت ” عبد الحميد “، التحول الإلكتروني الذي تبناه الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الزيارات إلى الموقع الإلكتروني 166مليون زيارة، كما أرسل الصندوق 6ملايين رسالة نصية “SMS” للمواطنين لتوضيح موقف طلباتهم على الوحدات، وأطلق الصندوق عدة صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل “فيسبوك” و”إنستجرام” و”تويتر” وغيرها، حيث وصل عدد المتابعين لصفحة الصندوق الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أكثر من 660 ألفا.



في السياق ذاته، قدَم الجانب الإندونيسي عرضًا توضيحياً لمشروعات الإسكان الموجهة للمواطنين منخفضي الدخل في إندونيسيا، معربين عن أملهم في نقل التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وكذلك في مجال التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل إلى إندونيسيا، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الرئيس التنفيذي للصندوق، حيث أكدت ” عبد الحميد ” استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للقيام بهذا الأمر للأصدقاء في إندونيسيا.

وعقب العرض التوضيحي، تجولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والوفد الإندونيسي في مواقع عمارات البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، كما تفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها كنموذج لوحدات المواطنين منخفضي الدخل بالمدينة.



كما تفقدت مي عبدالحميد والوفد الإندونيسي مشروع العمارة الخضراء، والذي يجري تنفيذه في المدينة بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الإندونيسي عن شكرهم لحسن الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل، وكذلك إعجابهم بتنفيذ مشروع رائد مثل مبادرات العمارات الخضراء للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، معربين عن أملهم في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل.