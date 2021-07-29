مي عبدالحميد: موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي للعام المالي 2020 / 2021 قد تنخفض لـ 25 مليار جنيه

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الخطة الاستثمارية للصندوق خلال العام المالي 2020-2021 قاربت من الناحية الفعلية حوالي 30 مليار جنيه، ويتم حاليا مراجعتها بصورة نهائية مع احتمالية خفضها لنحو 25 مليار جنيه .

وأضافت مي عبدالحميد في تصريحات لها خلال برنامج “CEO Level” الذي يذاع مساء اليوم على قناة «المال تي في» على “يوتيوب”، أن انخفاض أرقام استثمارات العام المالى الماضى جاءت فى ظل تباطؤ عمليات تسليم وتنفيذ الوحدات تأثراً بالتداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا.

وأكدت مي عبدالحميد أن الصندوق يتبنى خطة طموح للغاية فى العام المالى الجاري، حيث يستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه، لتنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى والتى من المخطط أن تصل الى 100 ألف وحدة.

تفاصيل طرح آخر مبادرة للتمويل العقاري

واعلن أمس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 2” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وأكدت “عبدالحميد” أن الإعلان الأول يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).. وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الإعلان الثاني خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا.. ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة “البداري”، وبورفؤاد).

مساحات 100 م و120 م

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3% متناقصة سنويا.

وأوضحت أنه سيتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

وقالت: فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريا، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريا.

أما فيما يخص المواطنين من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريا، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريا، على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.