مي سليم في حوار لـ«المال»: لا تشغلني البطولة وانتظروا أغنياتي الجديدة

قررت النجمة مي سليم العودة للجمهور بقوة الفترة القادمة في السينما والغناء بعد غيابها لسنوات، حيث تشارك في أكثر من فيلم سينمائي في العام القادم 2023، أبرزها فيلم “التاروت” مع النجمتان سمية الخشاب ورانيا يوسف.

“المال” تحدثت مع مي سليم عن أعمالها الفنية القادمة في السينما والغناء، ورأيها في كثير من الأمور منها قرارات نقابة المهن الموسيقية بشأن مطربي المهرجانات وغيرها ورأيها في البطولة في السينما والدراما… إلى نص الحوار.

قالت النجمة مي سليم إنها متحمسة للغاية للمشاركة في الفيلم السينمائي “التاروت” الذي يعيدها لشاشة السينما المصرية بعد فترة غياب طويلة، لافتة إلى أن العمل يتطرق لمناقشة قضية هامة وهي التحرش الجنسي، لافتة إلى أنه تجمعها كيمياء مميزة مع بطلات الفيلم النجمتان رانيا يوسف وسمية الخشاب.

وأكدت مي في حديثها لـ”المال” أنها لا تهتم بتقديم البطولة في السينما أو الدراما التليفزيونية؛ لأن ما يشغلها دائما هو أن تقدم أدوارا هامة للجمهور في أي مجال فني، وأن تصل هذه الأعمال الفنية لقلوبهم.

وعن سبب توقف فيلم “ضرب نار” الذي كانت ستشارك في بطولته مع النجمة ياسمين رئيس قالت: إن الفيلم توقف الفترة الماضية بسب بظروف إنتاجية، وتتمنى أن تتعاون مع ياسمين في عمل فني جديد خلال العام القادم.

ولفتت إلى أنها تقوم ببطولة فيلم سينمائي مختلف “كابتن جاك”، إخراج شادي على متمنية أن يحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

دنيا تانية ظلم بسبب توقيت عرضه وسعدت بتعاوني مع ليلى علوي

أما فيما يتعلق بمسلسل دنيا تانية الذي شاركت فيه بموسم رمضان هذا العام قالت: إن العمل ناقش قضايا اجتماعية هامة لكن أرى أنه ظلم بسبب توقيت عرضه في شهر رمضان مقارنة بمسلسلات أخرى، إنما هي تجربة فنية درامية مميزة في مشوارها الفني مع النجمة ليلى علوي، وأحبت العمل معها كثيرا وليست المرة الأولى التي تتعاون معها فيها، فقد شاركا سويا في أكثر من عمل فني السنين الماضية منها مسلسل “هيا ودافنشي” الذي قام ببطولته النجم خالد الصاوي، مؤكدة السينما المصرية وحشتني جدا، وأتمنى أن تحقق خطواتي القادمة فيها نجاحات كبيرة في العام القادم.

وعن انتشار المنصات الرقمية الحديثة السنين الأخيرة بقوة وتهافت كثير من النجوم على تقديم مسلسلات بها قالت مي: بالفعل هذه المنصات أصبحت تجذب عددا كبيرا من النجوم والجمهور أيضا بقوة، لذلك أتمنى أن أقدم عملا فنيا بإحدى المنصات الفترة القادمة بعد تجربتي في مسلسل “بأثر رجعي” الذي حقق مشاهدة جيدة وقت عرضه.

قرارات نقابة المهن الموسيقية بشأن مطربي المهرجانات لحل أزماتهم السابقة

وعن سبب قلة طرحها لأغنيات جديدة منذ سنوات قالت: أعود بقوة للغناء الأيام القادمة، وقمت بتسجيل أكثر من أغنية مع المنتجة آلاء لاشين سيتم طرحها تدريجيا الفترة المقبلة للجمهور، وأتمنى أن تحظى بنجاحات كبيرة وتعاونت فيها مع الملحن محمود أنور والشاعر محمد مصطفى والموزع الموسيقي محمد مجدي.

وفيما يتعلق بقرارات نقابة المهن الموسيقية التي اتخذتها بشأن مطربي المهرجانات والراب مؤخرًا برئاسة النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل قالت مي سليم: كل الاحترام لقرارات نقابة الموسيقين بالطبع هذه القرارات نابعة من رؤيتهم أن ذلك هو الحل الأمثل لأزمة مطربي المهرجانات والراب التي تسببت في إيقاف بعض منهم لفترة معينة.

“أحلوت الأيام” أعادتني لشغفي بالغناء بعد سنوات

وعن تصدر أغنيتها السابقة “احلوت الأيام” للتريند الفترة الماضية برغم طرحها للجمهور منذ أكثر من 9 سنوات قالت: لم أتوقع أن تتصدر الأغنية للتريند بعد هذه السنوات، وذلك شجعني للعودة مرة ثانية للغناء بعد توقف دام سنوات.

وتحدثت أيضا عن مدى اهتمامها بالتريند مثل نجوم آخرين فقالت: إنها لا تهتم بهذه الأمور أبدا في حياتها الفنية والشخصية، وما يشغلها فقط أن تقدم ما تكون راضية عنه في عملها الفني.

وأوضحت أنها تستمع لأنماط مختلفة من الموسيقى طويلة الوقت، أحيانا تحب الاستماع للأغنيات الإيقاعية الراقصة وأوقاتا أخرى تستمع للأغنية الرومانسية العاطفية أو أغاني الشجن الدرامي، وتتابع باستمرار التطور الموسيقي محليا وعالميا.

المنافسة في السوق الغنائية ظاهرة صحية جيدة

أما فيما يخص صعوبة المنافسة الغنائية حاليا برغم انتشار وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي المختلفة قالت: أرى أنها ظاهرة صحية للغاية أن تكون هناك منافسة قوية في السوق الغنائي بين مختلف المطربين، بالإضافة أن تنوع الموسيقى المقدمة للجمهور شيئا مميزا أيضا، ومن يحكم على المحتوى بالسلب أو الإيجاب هو الجمهور .

وفيما يتعلق بحقيقة الأزمة الصحية الصعبة التي واجهتها الفترة الماضية قالت: بالفعل كنت أمر بوعمة صحية صعبة لمدة شهر وأكثر وابتعدت فيها عن الأنظار تماما، لكن تحسنت كثيرا حاليا الحمد لله، وأكدت قائلة إن كثيرًا من أصدقائها المقربين وأشقائها وقفوا بجانبها في أزمتها الأخيرة.

أتمنى العمل مع محمد سعد في السينما والمسرح العام الجديد

وعن النجوم الذي تتمنى العمل معهم في العام الجديد قالت مي سليم: إنها تعاونت في أكثر من عمل فني سينمائي مع نجم الكوميديا محمد سعد، بالإضافة أنها عملت معه في مسرحية بعنوان “اللمبي في الجاهلية” منذ سنوات وحققت نجاحا جيدا، موضحة أنها تحب التعاون معه في العام القادم في أعمال فنية مختلفة في السينما والدراما التليفزيونية والمسرح أيضًا.