مي سليم : أصبحت ناضجة في التمثيل وألبومي الجديد قريبًا

- كنت أراقب محمود حميدة والجمهور متشوق لمشاهدة دويتو السبع صنايعحوار- أحمد حمديتعيش النجمة الشابة مي سليم حالة من النشاط الفني الملحوظ سواء في مجال التمثيل أو الغناء، فقد عرضت مؤخرا أغنيتها الجديدة "المجني عليه" من ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل مع شركة "مزيكا"، كما عرض لها أيض

– كنت أراقب محمود حميدة والجمهور متشوق لمشاهدة دويتو السبع صنايع



حوار- أحمد حمدي تعيش النجمة الشابة مي سليم حالة من النشاط الفني الملحوظ سواء في مجال التمثيل أو الغناء، فقد عرضت مؤخرا أغنيتها الجديدة “المجني عليه” من ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل مع شركة “مزيكا”، كما عرض لها أيض “فيلم مش رايحين في داهية”، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد “خير وبركة” مع المخرج سامح عبدالعزيز، وتقوم أيضا حاليا بتصوير مسلسل “السبع صنايع” مع النجم الشاب شريف رمزي. تحدثت مي سليم لـ”المال” عن كل تلك الأعمال وعن أدوارها الأخيرة في مسلسلات الـ60 حلقة “اختيار إجباري” و”الأب الروحي”.



كانت بداية حديثنا مع النجمة مي سليم عن أغنيتها الجديدة “المجني عليه” والتي أكدت عنها أنها تراها مختلفة في مسيرتها الغنائية عن أي أغنية قدمتها سابقا لأنها تتميز بالطابع الدرامي “فالجمهور اعتاد أن أقدم دائما الأغنيات الإيقاعية الخفيفة، لكن أغنيتي الجديدة كانت مفاجئة للكثيرين”، موضحة أنها لم تتوقع رد فعل الجمهور عنها، وأنها سعيدة بأنها استطاعت الوصول لقلوب شريحة مختلفة من الناس. وعن تأخير طرح ألبومها الغنائي الجديد فترة طويلة أوضحت سليم أنها لا تعرف موعد طرحه حتى الآن بالرغم من أنها فخورة بتعاونها مع شركة “مزيكا”، والمنتج محسن جابر، معتبرة ذلك إضافة كبيرة لها، لكن هم لديهم حسابات معينة خاصة بهم، مشيرة إلى أنهم حينما يقررون طرح ألبومها الجديد يكون لديهم نجم معين في الشركة يجب أن يطرح ألبومه قبلها، فيتم تأجيل جديدها الفني لوقت لاحق، مؤكدة أنه تحدد موعد نهائي لطرح الألبوم في موسم الصيف المقبل. وتابعت: أستعد لتصوير أغنيتي الجديدة في أوروبا الفترة القادمة مع مخرج مصري اتعاون معه فنيا لأول مرة “أشرف حمدي”، وهو لم يقدم كليبات سابقة، لكنه تميز في مجال الإعلانات، متمنية أن تحقق معه نجاحا كبيرًا في الكليب الجديد. أما عن اقتحامها للدراما التليفزيونية منذ عام 2010 وحتى الآن فقالت: خبرتي زادت مع كل دور قدمته في الدراما أو السينما، تزداد هذه الخبرة في تفاصيل معينة، مضيفة: الحمد لله أن الجمهور بدأ يشعر أنني أصبحت ممثلة ناضجة خاصة في ادوراي الأخيرة في مسلسل “الأب الروحي و”اختيار إجباري”، وأتمنى ألا أخيب ظنهم أبدا، لذا فأحاول كل يوم أن أتعلم أشياء جديدة، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة بالوقوف أمام نجوم كبار مثل حسين فهمي الراحلين نور الشريف ومحمود عبدالعزيز، فقد تعلمت منهم خبرات كثيرة، وذلك ساعدني أن أسبق كثيرين في خطواتي بالدراما، معتبرة أن نقطة التحول لها كانت في مسلسل “جبل الحلال” مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز ومسلسلي “الصياد” و”فرق توقيت” قدمت فيهما بصمات جيدة، بالإضافة أن أدواري “نادية الرايق” أو “ياسمين” في مسلسلات 60 حلقة الفترة السابقة كنت خطوات صعبة ونقلة هامة لي. وعن مسلسل “السبع صنايع” قالت مي سليم: أنها تجربة مختلفة تماما عن أعمالي السابقة فهو عمل كوميدي وتعمدت ذلك لأني “نكدت على الناس الفترة السابقة” وأقوم فيه بشخصية متسلطة وقوية “سارة”، وهي مصمة أزياء ويشارك فيه عدد من النجوم بشكل جديد تماما، لافتة إلى أنها تجربة تستحق المشاهدة ويمثل نقلة لها كممثلة، مضيفة أن المسلسل لكونه قوي فقد أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وبدأ الـ fans يتساءلون عن موعد عرضه، لاسيما أنها تقدم دويتو مع النجم الشاب شريف رمزي في العمل لأول مرة، وهو أول بطولة لها في الدراما. وعن سبب تعاونها الفني المستمر مع النجم خالد سليم في أكثر من فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني السنين الماضية كشفت الكيمياء التي بيني وبينه من ربنا، والحمد لله الجمهور لا يمل مننا على الشاشة برغم وجودنا معا في أكثر من عمل فني مثل فيلم “شكة دبوس” ومسلسل “جبل الحلال” و”اختيار إجباري”، متمنية أن يجمعها تعاون فني جديد معه دائما. وعن مشاركتها النجم الكبير محمود حميدة الفترة الماضية أشارت إلى أنه لم تجمعها مشاهد به لكنها كانت تنظر له وهو يمثل لتتعلم منه على المستويين الفني والإنساني. واختتمت قائلة إنها قدمت مؤخرا شخصية “مهيبرة” في فيلم “مش رايحين في داهية” وهو عبارة عن بطولة جماعية مع الفنانة بشرى وعمر السعيد، وتنتظر عرض فيلمها الجديد “خير وبركة” في عيد الفطر، وتعاونت فيه مع نجوم من مسرح مصر، والمخرج سامح عبدالعزيز الذي كانت تتمنى العمل معه منذ فترة طويلة، وهو فيلم لمجرد الضحك فقط لدرجة أنها حينما قرات سيناريو الفيلم لم تستطع تمالك نفسها من الضحك. وتابعت مؤكدة أنها تتابع كل ما يحدث على السوشيال ميديا يوميا وتتأثر بالأحداث السلبية وتفرح لأي شيء إيجابي، لكنها لا تستطيع التواصل بشكل مستمر مع الـ fans لانشغالها بتصوير أعمالها الفنية.