مي خيري: 38 شركة مصرية تشارك في معرض فانسي فود بأمريكا يونيو المقبل 

كشفت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن مشاركة 38 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الصناعات الغذائية المختلفة في فعاليات معرض فانسي فود Fancy Food المقرر إقامته في مدينة نيويورك خلال الفترة من 25-27 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، وذلك في إطار سلسلة من الفاعليات التي ينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة بمناسبة انعقاد معرض Fancy Food خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضحت خيري أنه جار الانتها حاليا من كتالوج إلكتروني يضم جميع المعلومات عن الشركات المصرية العارضة في المعرض ومنتجاتها وبيانات الاتصال الخاصة بها، منوهة بأن المجلس حرص مؤخرا على اتباع تلك الطريقة من أجل سهولة الترويج للشركات المشاركة في المعارض الدولية.

وأضافت أن المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سينظم لقاءات ثنائية للشركات المشاركة في المعرض مع أهم المستوردين في أمريكا، والتي يتم ترتيها من خلال استشاريين متخصصين تم الاتفاق معهم ودرسوا قائمة الشركات المصرية ومنتجاتهم لاختيار أهم العملاء.

وذكرت أن السوق الأمريكية من الأسواق المهمة التي يركز عليها المجلس لزيادة الصادرات، حيث سيتم خلال الشهر الحالي عقد العديد من اللقاءات التي تهتم بهذه السوق سواء المتعلقة بالنظام المعمم للمزايا GSP، أو اشتراطات التسجيل في الـ FDA، وكذلك فيها يتعلق باشتراطات التغليف وبيانات المنتج.