مي حلمي : لقاءات ثنائية بين 25 شركة مصرية ومشترين دوليين ضمن فعاليات بعثة «EPS»

قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي انطلقت نسختها الأولي اليوم بحضور وزير الصناعة والتجارة بالقاهرة، تركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.



و أعلنت خلال افتتاح البعثة اليوم ، تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة وتسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي يجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبول كبير في القطاع وحرص واضح من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية.



وأضافت أن بعثة «EPS» أحد أهم الفاعليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.



وأكدت “حلمي” أن البعثة ستكون الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وجدير بالذكر أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، شهد أمس إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشتريا دوليا من ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وأوضح “سمير” أن قطاع الصناعات الهندسية ككل يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصرية يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع.

وشهدت صادرات قطاع الصناعات الكهربائية في أول 5 أشهر من 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5 % لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم.

جدير بالذكر أن أهم أسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في: السعودية – فرنسا – عمان – تركيا – المملكة المتحدة – الإمارات – باكستان – مالطا – لبنان، وعن أهم أسواق صادرات قطاع الكابلات عام 2022، فقد تمثلت في: السعودية – المملكة المتحد’ – الكويت – الجزائر – لبنان – تركيا – ألمانيا – اليونان – فرنسا.

يشار إلى أن صادرات قطاع الكابلات شهدت نموا خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 49%؜ بالمقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2022 إذ سجلت 439 مليون دولار خلال عام 2023 حتى مايو، لتؤكد “حلمي” على أن قطاع الكابلات الكهربائية يستفيد من البعثة وهو يمثل جزء كبير من صادرات القطاع.