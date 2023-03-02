مييعات الأجانب تدفع البورصة للمنطقة الحمراء بمنتصف تعاملات اليوم

هبطت مؤشرات البورصة المصرية جماعيًّا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 2-3-2023، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 1.11% عند مستوى 16933 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، عند مستوى 3056 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.2% عند 4536 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهمًا، ارتفع منها 64 سهمًا، فيما تراجع 60 سهمًا، واستقر 74 سهمًا دون تغيير.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 234.76 مليون جنيه، و67.56 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 302.33 مليون جنيه.