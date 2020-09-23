«ميونيخ» و«هانوفر ري» تشاركان فى الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى

الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى يناقش العديد من القضايا والمحاور التى تمس نشاط التأمين منها دور الرقابية في مكافحة الآثار

تشارك شركتى ميونيخ رى، وهانوفر رى الألمانيتين-كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين فى العالم- فى الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى، الذى ينعقد فى القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وكشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «gig» للتأمين أن شركتى إعادة التأمين الألمانيتين، سوف تشاركان فى الملتقى عبر الوسائل الالكترونية من خلال شبكة الانترنت، وسوف يتلقون أسئلة وتعليقات المشاركين فى الملتقى وذلك حرصا من الشركتين على المشاركة رغم ما يمر به العالم من جانحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وإيمانا من الشركتين بأهمية الملتقى والمناقشات التى تدور فيه.

الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى يناقش انتشار الآوبئة

وأضاف الزهيرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالاتحاد المصرى للتأمين اليوم الأربعاء بالمشاركة بينه وبين الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية شركات إدارة الرعاية الصحية، أن الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى سوف يناقش العديد من القضايا والمحاور الهامة التى تمس نشاط التأمين، منها دور الهيئات الرقابية في مكافحة الآثار المترتبة عن انتشار الآوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين الطبي ومنها فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بجانب العديد من الجلسات التى تناقش عدة موضوعات منها دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل فى مصر، بجانب استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى كل المواطنين ودورها في تغطية المتضررين من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم.

وينعقد الملتقى بالتعاون بين الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وسوف يعقد الملتقى تحت شعار «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج».

دور التكنولوجيا فى نشاط التأمين حاضرًا فى جلسات المرتمر

وأوضح أن الملتقى تناقش جلساته والتعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وأهمية تقديم منتج تأمين طبي ضد الأوبئة المستجدة: دور شركات التأمين ومعيدي التأمين، وكذلك الجديد في الحلول الذكية، الذكاء الاصطناعي والميكنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين.