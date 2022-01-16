«ميونيخ ري»: 10 آلاف شخص فقدوا حياتهم بسبب الكوارث الطبيعية في عام 2021

كشفت شركة “ميونيخ رى” الألمانية للتأمين وإعادة التأمين أن صور الكوارث الطبيعية في عام 2021 مقلقة، إذ تؤكد أبحاث المناخ بشكل متزايد أن الطقس المتطرف أصبح أكثر احتمالًا وتحتاج المجتمعات إلى التكيف بشكل عاجل مع مخاطر الطقس المتزايدة وجعل حماية المناخ أولوية.

وأوضحت الشركة أن شركات التأمين تفى بمسؤولياتها من خلال تغطية جزء من المخاطر والخسائر، من خلال تطبيق أقساط مناسبة للمخاطر ، يضعون سعرًا للمخاطر الطبيعية ، وبالتالي يشجعون السلوك المدروس بعناية للحد من الخسائر، في الوقت نفسه، أظهرت الانفجارات البركانية الشديدة والزلازل في عام 2021 أنه لا ينبغي لنا التغاضي عن هذه الفئات من الكوارث الطبيعية أيضًا.

ميونيخ رى: خسائر 2021 أعلى بكثير من العامين الماضيين

وأكدت ميونيخ رى للتأمين أنه في جميع أنحاء العالم تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر أعلى بكثير في عام 2021 مما كانت عليه في العامين الماضيين، بناءً على البيانات المؤقتة ، دمرت العواصف والفيضانات وحرائق الغابات والزلازل أصولًا بقيمة 280 مليار دولار أمريكي، وبلغت الخسائر في العام السابق 210 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغت في عام 2019 حوالى 166 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المجموعة أنه تم التأمين على ما يقرب من 120 مليار دولار من الخسائر ، وهو أيضًا أكثر من العامين السابقين (2020: 82 مليار دولار أمريكي ، 2019: 57 مليار دولار أمريكي)، انخفضت فجوة التأمين أي الجزء غير المؤمن عليه بشكل طفيف بسبب ارتفاع نسبة الخسائر في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال تقارب 57%، فقد ما يقرب من 10000 شخص حياتهم في الكوارث الطبيعية في عام 2021، وهو عدد وفيات يضاهي تلك التي حدثت في السنوات الأخيرة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استأثرت بحصة عالية جدًا من خسائر الكوارث الطبيعية في عام 2021 (حوالي 145 مليار دولار أمريكي)، تم تأمين حوالي 85 مليار دولار منها.

وكانت الخسائر الإجمالية والمؤمن عليها أعلى بكثير مما كانت عليه في العامين السابقين (الخسائر الإجمالية 2020: 100 مليار دولار أمريكي، 2019: 52 مليار دولار أمريكي؛ الخسائر المؤمن عليها 2020: 67 مليار دولار أمريكي ، 2019: 26 مليار دولار أمريكي).

العواصف فى الولايات المتحدة

في ديسمبر 2021، أدت سلسلة من العواصف الشديدة عبر عدة ولايات في وسط وجنوب شرق الولايات المتحدة إلى خسائر كبيرة بشكل استثنائي ، خاصة في شهر ديسمبر، حيث حفرت العشرات من الأعاصير العنيفة مع سرعة رياح تصل إلى 310 كم / ساعة (190 ميلاً في الساعة) مسارًا من الدمار عبر ست ولايات، كانت بلدة مايفيلد ، كنتاكي ، الأكثر تضررًا بشكل خاص ، حيث حلّق إعصار إسفين ضخم من نوع EF4 في الحي.

ودُمرت أجزاء كبيرة من البلدة ، بما في ذلك مصنعا للشموع تدميراً كاملاً، وفقًا للتقديرات الأولية ، تبلغ الخسائر الإجمالية حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي، مع خسائر مؤمنة متوقعة تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. قُتل ما يقدر بنحو 90 شخصًا.

موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي

وقالت ميونيخ رى إن الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في عام 2021 هي إعصار إيدا، الذي وصل إلى اليابسة في 29 أغسطس 90 كم جنوب نيو أورليانز كإعصار كبير (الفئة 4 ، ثاني أكثرها تدميراً)، مع سرعة رياح تبلغ حوالي 240 كم / ساعة (150 ميلاً في الساعة) عشرات الآلاف من المباني تضررت أو دمرت، صمد نظام السدود في نيو أورلينز ، الذي تم تعزيزه في أعقاب إعصار كاترينا في عام 2005 ، في مواجهة هبوب العواصف ، وبالتالي منع حدوث خسائر أكبر بكثير.

وقد تم تتبع إعصار إيدا إلى الشمال الشرقي، مما تسبب في فيضانات شديدة ، لا سيما في نيوجيرسي ومنطقة العاصمة نيويورك. بشكل عام ، تسبب إعصار إيدا في خسائر بلغت 65 مليار دولار أمريكي، تم التأمين منها حوالي 36 مليار دولار أمريكي (55%) فقد إجمالاً 114 شخصًا حياتهم.

في أعقاب الرقم القياسي السابق الذي سجل 30 عاصفة استوائية مسماة في عام 2020، كان نشاط العاصفة خلال موسم الأعاصير 2021 أعلى بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل (14.3 للفترة من 1991 إلى 2020) ، مع 21 عاصفة استوائية مسماة.

موجات الصقيع

وأشارت ميونيخ رى أنه في فبراير ، أدت موجة باردة استثنائية إلى درجات حرارة جليدية حتى جنوب الولايات المتحدة، وتم تسجيل درجة حرارة -8 درجة مئوية (17 درجة فهرنهايت) في مدينة هيوستن جنوب تكساس رغم أن ولاية تكساس تشهد حدثًا كبيرًا للتجميد مرة واحدة كل عقد تقريبًا، إلا أن طاقة الولاية والبنية التحتية والمباني غالبًا ما تكون غير مهيأة بشكل كافٍ لمثل هذه الظروف تُرك ملايين الأشخاص بدون كهرباء بشكل عام ، مع خسائر بلغت 30 مليار دولار أمريكي (تم التأمين على نصفها) ، كان هذا الحدث ثالث أكبر كارثة طبيعية تكلفة في العام.