«ميونيخ ري للتأمين» تصدر سندات خضراء بقيمة مليار يورو لتعزيز قاعدتها الرأسمالية

بعد إصدار السند الأخضر بنجاح في عام 2020، أطلقت مجموعة ميونيخ رى للتأمين سندات ثانوية خضراء للمرة الثانية في تاريخها ويبلغ حجم الإصدار مليار يورو، ويحتوي السند على كوبون بعائد 1٪ ويستحق السند في عام 2042، ومن خلال إطلاق السندات ، وتعزز المجموعة قاعدتها الرأسمالية مع التركيز على فرص النمو التي تظهر في العديد من أسواق إعادة التأمين.

أهداف ميونيخ رى من السندات الخضراء

وكشفت مجموعة ميونيخ رى للتأمين أن ذلك يأتى ضمن خطتها الطموحة حتى عام 2025 وتبنت الشركة برنامجًا واسعًا لحماية المناخ يتميز بأهداف ملموسة لحماية المناخ لاستثماراتها وأعمالها وعملياتها التأمينية، ويسلط هذا السند الضوء على التزام المجموعة باستخدام أسواق رأس المال للمساعدة في تحقيق تحول اقتصادي صديق للمناخ.

وسوف تستخدم المجموعة رأس المال الذي تم جمعه لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة وفقًا لإطار عمل السندات الخضراء بالشركة، و تشمل المشاريع استثمارات الأسهم والديون في الطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة ، والنقل النظيف ، والمباني الخضراء ، وإدارة المياه المستدامة ومياه الصرف الصحي ، والاقتصاد المستدام بيئياً و / أو الاقتصاد الدائري ، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية والأراضي.

واشار كريستوف جوريكا المدير المالي بالمجموعة أن حماية المناخ تعد جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية طموحة حتى عام 2025 ، وذلك من خلال إصدار السندات الخضراء ، مع الاستفادة مرة أخرى من أسواق رأس المال لتمويل الاستثمارات الخضراء، وتسعى المجموعة لتعزيز قاعدتها الراسمالية ، بما يمنحها المرونة المالية للاستفادة من فرص النمو الحالية.

عن المجموعة

وميونيخ ري هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال إعادة التأمين والتأمين المباشر وحلول المخاطر المتعلقة بالتأمين، وتتكون المجموعة من قطاع إعادة التأمين وقطاع الاستثمار وإدارة الأصول والمجموعة نشطة عالميًا وتعمل في جميع مجالات أعمال التأمين، ومنذ تأسيسها في عام 1880 ، اشتهرت الشركة بخبرتها الكبيرة فيما يتعلق بالمخاطر ومركزها المالي السليم، وهو يوفر للعملاء الحماية المالية عند مواجهة مستويات استثنائية من الأضرار – من زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 وحتى موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2019.

تمتلك الشركة قوة إبداعية متميزة ، والتي تمكنها أيضًا من توفير تغطية للمخاطر غير العادية مثل إطلاق الصواريخ أو الطاقات المتجددة أو الهجمات الإلكترونية، وتلعب الشركة دورًا رئيسيًا في دفع التحول الرقمي لصناعة التأمين إلى الأمام ، وبذلك وسعت قدرتها على تقييم المخاطر ومجموعة الخدمات التي تقدمها، وتجعل حلولها المصممة خصيصًا وقربها الشديد من عملائها أحد أكثر شركاء المخاطر رواجًا في العالم للشركات والمؤسسات والأفراد.