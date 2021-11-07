ميونيخ رى: 46 مليار يورو الخسائر الاقتصادية للفيضانات الكارثية فى أوروبا العام الحالى

كشفت شركة ميونيخ رى لإعادة التأمين أن حقيقة أن جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام ذهبت إلى باحثي المناخ تظهر أنه كان ينبغي على العالم أن يستمع إلى الخبراء في وقت أقرب، مؤكدة أن الوقت الآن ينفد ، ولكن في كثير من الحالات ما زلنا نفتقر إلى إطار العمل الموثوق والمطلوب لحماية المناخ بكفاءة، وأنه جنبا إلى جنب مع حوافز السوق ، يمكن للظروف المناسبة أن تدفع تطوير تقنيات جديدة لتحويل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد محايد مناخيا.

ميونيخ رى – الوقت الآن ينفذ فى مواجهة تغير المناخ

وأكدت شركة ميونيخ رى لإعادة التأمين إنه لأمر جيد أن تتم مناقشة دور الشركات في حماية المناخ في قمة المناخ فى مدينة جلاسكو، مشيرة إلى أنه تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للشركة باعتبارها شركة تأمين ومستثمر في دعم التقنيات الجديدة لاقتصاد منخفض الكربون فى تحقيق اختراقات حقيقية.

وأوضحت الشركة أنه يُظهر أحدث تقرير تقييم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، صدر في أغسطس الماضى ، أن تغير المناخ البشري المنشأ يساهم في الطقس والمناخ المتطرف في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أنه قد أصبحت الأدلة أكثر وضوحا فقط منذ إصدار التقارير السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وأشارت إلى أنه مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ستصبح أنواع مختلفة من الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواتراً في مناطق مختلفة من العالم، على سبيل المثال أحداث الفيضانات الساحلية الشديدة التي كانت تحدث مرة كل قرن في بعض المناطق يمكن أن تحدث الآن كل بضع سنوات بسبب ارتفاع مستويات المحيطات.

وأكد إرنست راوخ ، كبير المناخ والعلماء الجيولوجيين في الشركة أنه كلما طالت مدة فشلنا كمجتمع عالمي في مكافحة تغير المناخ بشكل صحيح ، زادت المخاطر التي تشكلها الكوارث الطبيعية وما يترتب عليها من خسائر.

شركات التأمين تتحمل 9 مليارات يورو تعويضات بسبب فيضانات أوروبا

وأوضحت الشركة أن العلماء يعتقدون أن تغير المناخ مسؤول جزئيًا على الأقل عن النطاق الهائل للفيضانات الكارثية الأخيرة في أوروبا ، في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة في يوليو 2021، وبقدر إجمالي الخسائر الاقتصادية المقدرة بنحو 46 مليار يورو ، كانت هذه هي الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في التاريخ الأوروبي الحديث، من بين هذه الخسائر ، تم التأمين على أكثر من 9 مليارات يورو.

الفيضانات فى أوروبا

ولفتت إلى أن المخاطر التي يفرضها تغير المناخ آخذة في الازدياد – مطلوب حماية المناخ بسرعة واستثمارات جديدة في التقنيات، تظهر تأثيرات تغير المناخ بشكل أكثر وضوحا في البلدان الفقيرة ؛ إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتقليص الفجوة التأمينية الضرورية، لا يمكن تحقيق أهداف المناخ المحددة في باريس إلا من خلال إعادة هيكلة تكنولوجية جذرية وانبعاثات سلبية كبيرة، وتحتاج الحكومات إلى وضع خرائط طريق بأهداف واضحة ومعايير موثوقة ؛ يجب أن تعزز آليات السوق الابتكارات المتعلقة بالمناخ كما يجب مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة أربع مرات بحلول عام 2030 .