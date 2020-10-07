«ميونيخ رى» للتأمين تدعو لتأسيس مجمعات لتغطية الأوبئة مدعومة من الحكومات

أكدت شركة “ميونيخ رى” للتأمين وإعادة التأمين أنه يجب أن تكون جائحة فيروس كورونا درسًا للجميع، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر قوة لضمان الاستعداد لمخاطر الهجمات الإلكترونية أو تغير المناخ حتى لا تتكرر تجربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت الشركة أنه من الممكن توفير حماية أفضل ضد الخسائر المالية لهذه المخاطر لصالح البشرية، كما يجب أن يكون واضحًا أن المخاطر النظامية مثل الأوبئة تتطلب أيضًا تدابير مضادة منهجية – على سبيل المثال ، إنشاء مجمعات تأمين مدعومة من الدولة لجعل المخاطر غير القابلة للتأمين محتملة.

ميونيخ رى للتأمين : العولمة جعلت الكوارث أكثر تطرفا

وكشفت ميونيخ رى للتأمين وإعادة التأمين أن العولمة قد جعلت الكوارث أكثر تطرفا ، فقد أظهرت جائحة الفيروس التاجي للعالم مدى تعرضه لمخاطر كبيرة للغاية، ويجب أن تكون تريليونات الخسائر المالية بمثابة جرس إنذار للاقتصادات لتجهيز نفسها بشكل أفضل لمواجهة المخاطر الشديدة من هذا النوع، لذلك يجب ألا تغيب عن بالنا سيناريوهات التهديدات الرئيسية مثل السيبرانية وتغير المناخ، لأن عواقبها يمكن أن تكون بعيدة المدى أكثر من عواقب الوباء، يمكن لتدابير الوقاية والأدوات المناسبة لنقل المخاطر أن تجعل المجتمعات أكثر مرونة.

وأشارت إلى أنه قد ازدادت الطبيعة المنهجية للخسائر الكبيرة جدًا نتيجة للعولمة والرقمنة، ومن عام 1990 إلى عام 2008 ، ونمت التجارة العالمية ضعف قوة الاقتصاد الكلي، ومنذ ذلك الحين لا تزال التجارة تزداد بسرعة أكبر من نمو الناتج الاقتصادي، وقد أدى هذا الترابط الكبير أيضًا إلى زيادة الاعتماد المتبادل، ومع ذلك يمكن تصور مجموعة متنوعة من الحلول للمخاطر الرئيسية الثلاثة في عصرنا – الأوبئة والتغير السيبراني والمناخي.

ولمواجهة مخاطر التراكم الخاصة بمخاطر الأوبئة بشركات التأمين فإن ذلك يتطلب تأسيس مجمعات تأمين مدعومة من الدولة، ونجد أن النفقات التي تكبدتها شركات التأمين لخسائر جانحة كورونا المستجد «كوفيد-19»-كبيرة، إن العبء يقترب بالفعل من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة، يغطي التأمين على الحياة والتأمين الصحي مخاطر الأوبئة ، كما تسبب إلغاء العديد من الأحداث الكبرى في خسائر كبيرة، وتأمينات المسؤوليات وتأمين السفر وكذلك مطالبات تأمين الائتمان.

مخاوف من تآكل رأس المال المخاطر لشركات التأمين الأمريكية

ومع ذلك ، فإن أكبر الخسائر الاقتصادية حتى الآن كانت ناجمة عن انقطاع الأعمال بسبب عمليات الإغلاق المفروضة، وبالنظر إلى أن هذه الخسائر حدثت في وقت واحد تقريبًا عبر العديد من قطاعات الاقتصاد ، فإنها ليست قابلة للتأمين من قبل القطاع الخاص وحده، تقدر الرابطة الأمريكية للتأمين على الممتلكات (APCIA) أن رأس المال المخاطر لشركات التأمين الأمريكية كان من الممكن أن يتم استهلاكه بالكامل في غضون أسابيع إذا تم تغطية خسائر انقطاع الأعمال بسبب فيروس كورونا.

ومن جهته أكد ستيفان جولنج كبير وكلاء الشركة أن صناعة التأمين تحتاج إلى آليات موثوقة جديدة لتأمين مثل هذه المخاطر، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال إنشاء مجمعات مخاطر مدعومة من الدولة يمكن لشركات التأمين المشاركة فيها بقدرة محدودة، علاوة على ذلك، يمكن لشركات التأمين المساعدة في تقييم المخاطر بدقة وتنظيم التوزيع وتسوية المطالبات.