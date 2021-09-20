ميونيخ ري: تفاؤل فى قطاع التأمين بسبب تسارع برامج التطعيم والرقمنة (جراف)

على الرغم من هيمنة المخاطر السلبية على قطاع التأمين بعد جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” بسبب مسار الجائحة، والتشوهات الطويلة في سلسلة التوريد والتجارة العالمية ومخاطر ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الضغوط التضخمية، إلا أن هناك بعض التفاؤل فى القطاع، وكشفت شركة “ميونيخ رى” لإعادة التأمين فى تقريرها أن النجاح الأسرع من المتوقع لبرامج التطعيم يؤدي إلى فك كامل للقيود والتعافي المستدام الذي يحركه التفاؤل، كما أن هناك مكاسب إنتاجية أكبر من المتوقع من الرقمنة المتسارعة للشركات خلال الأزمة.

زيادة فى رؤوس أموال إعادة التأمين

وأضافت ميونيخ رى أن رأس مال إعادة التأمين التقليدي يظهر زيادات مطردة منذ عام 2019 وذلك على الرغم من تأثير فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الأخير وأسواق رأس المال شديدة التقلب ، بعد انخفاض كبير في مؤشرات قطاع التأمين العالمى فى النصف الأول من عام 2020 بسبب تأثير الوباء ، إلا أن السوق مع انتعاش قوي في النصف الثاني من عام 2020 مع زيادة مدفوعة بالتحسينات في الأداء الأساسي والإيجابي لتطوير أسواق الاستثمار.

وشهدت تلك الفترة زيادة فى الطلب على الطاقة الاستيعابية فى نشاط التأمين كما زاد الاهتمام بسندات الكوارث الطبيعية بسبب السيولة في هذا السوق الفرعي، كما تزداد أهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ارتفاع الطاقة الاستيعابية بنسبة 29.7% منذ عام 2014

وأكدت أن الطاقة الاستيعابية فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ارتفعت بنسبة 29.7% خلال الفترة من 2014 إلى 2021 ، حيث بلغت 340 مليار يورو فى عام 2014 ثم انخفضت إلى 332 مليار يورو فى عام 2015، فيما ارتفعت إلى 345 مليار يورو فى عام 2016، وهو نفس حجم الطاقة الاستيعابية لعام 2017.

وانخفضت الطاقة الاستيعابية إلى 341 مليار يورو فى عام 2018 فيما قفزت القيمة إلى 394 مليار يورو فى عام 2019 ، ثم انخفضت إلى 329 مليار يورو فى عام 2020 ثم ارتفعت إلى 441 مليار يورو فى عام 2021.

الجراف التالى يوضح تطور الطاقة الاستيعابية فى نشاط التأمين خلال الفترة من 2014 إلى 2021 (القيمة بالمليار يورو).