ميونيخ رى تتوقع 1.8 مليار يورو تعويضات العاصفة بيرنت بألمانيا وإعصار إيدا فى الولايات المتحدة

تكبدت شركة ميونيخ رى لإعادة التأمين خسائر كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية، وتقدر الشركة أن عاصفة بيرنت، التي أدت إلى الفيضانات المفاجئة والسيول في ألمانيا والدول المجاورة ، ستكلف حوالي 0.6 مليار يورو في أنشطة إعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات في ألمانيا، فى الولايات المتحدة ، تسبب إعصار إيدا في خسائر بلغ مجموعها حوالي 1.2 مليار يورو في نشاط إعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات، وكشفت شركة ميونيخ رى لإعادة التأمين أنه بفضل الأداء الإيجابي المستمر في جميع القطاعات ونتائج الاستثمار المرتفعة حققت الشركة نتائج أولية للأرباح بحوالي 0.4 مليار يورو في الربع الثالث .

الشركة تستهدف 2.8 مليار يورو أرباح العام الحالى

وأكدت الشركة أنها حققت أرباحا قيمتها 2.1 مليار يورو، في الأشهر التسعة الأولى، وتوقع الشركة أن تحقق 2.8 مليار يورو أرباحا خلال العام الحالى، تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار الخسائر الكبيرة المرتبطة بـ “جائحة كورونا المستجد” في نشاط إعادة التأمين على الحياة والتأمين الطبى عما كان متوقعًا في وقت إعلان نتائج الربع الثاني، وكشفت الشركة أنه لم تكن هناك خسائر جديرة بالملاحظة متعلقة بالوباء في الربع الثالث.

والشركة هى واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال إعادة التأمين والتأمين المباشر وحلول المخاطر المتعلقة بالتأمين، وهى نشطة عالميًا وتعمل في جميع فروع التأمين، ومنذ تأسيسها في عام 1880 اشتهرت الشركة بخبرتها التي لا تضاهى فيما يتعلق بالمخاطر ومركزها المالي السليم، توفير الحماية المالية للعملاء عند مواجهة مستويات استثنائية من الأضرار – من زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 وحتى موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2019.

عن مجموعة ميونيخ رى لإعادة التأمين

تمتلك المجموعة قوة إبداعية متميزة ، والتي تمكنها أيضًا من توفير تغطية للمخاطر غير العادية مثل التأمين على مخاطر إطلاق الصواريخ أو الطاقات المتجددة أو الهجمات الإلكترونية، تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في دفع التحول الرقمي لصناعة التأمين إلى الأمام ، وبذلك وسعت قدرتها على تقييم المخاطر ومجموعة الخدمات التي تقدمها، تجعل حلولها المصممة خصيصًا وقربها الشديد من عملائها، وتعد أحد أكثر شركاء المخاطر رواجًا في العالم للشركات والمؤسسات والأفراد.