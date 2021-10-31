تأميـــن

ميونيخ رى تتوقع 1.8 مليار يورو تعويضات العاصفة بيرنت بألمانيا وإعصار إيدا فى الولايات المتحدة

وكشفت عن أنه بفضل الأداء الإيجابي المستمر ونتائج الاستثمار المرتفعة حققت الشركة نتائج أولية للأرباح
الشاذلي جمعة 5:37 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 5:37 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تكبدت شركة ميونيخ رى لإعادة التأمين خسائر كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية، وتقدر الشركة أن عاصفة بيرنت، التي أدت إلى الفيضانات المفاجئة والسيول في ألمانيا والدول المجاورة ، ستكلف حوالي 0.6 مليار يورو في أنشطة إعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات في ألمانيا، فى الولايات المتحدة ، تسبب إعصار إيدا في خسائر بلغ مجموعها حوالي 1.2 مليار يورو في نشاط إعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات، وكشفت شركة ميونيخ رى لإعادة التأمين أنه بفضل الأداء الإيجابي المستمر في جميع القطاعات ونتائج الاستثمار المرتفعة حققت الشركة نتائج أولية للأرباح بحوالي 0.4 مليار يورو في الربع الثالث .

اقرأ أيضا  «اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى» تعتزم افتتاح فرع المنصورة العام المقبل

الشركة تستهدف 2.8 مليار يورو أرباح العام الحالى

وأكدت الشركة أنها حققت أرباحا قيمتها  2.1 مليار يورو، في الأشهر التسعة الأولى، وتوقع الشركة أن تحقق 2.8 مليار يورو أرباحا خلال العام الحالى، تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار الخسائر الكبيرة المرتبطة بـ “جائحة كورونا المستجد”  في نشاط  إعادة التأمين على الحياة والتأمين الطبى عما كان متوقعًا في وقت إعلان نتائج الربع الثاني، وكشفت الشركة أنه لم تكن هناك خسائر جديرة بالملاحظة متعلقة بالوباء في الربع الثالث.

اقرأ أيضا  شكيب أبوزيد يفوز بشخصية العام التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

والشركة هى واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال إعادة التأمين والتأمين المباشر وحلول المخاطر المتعلقة بالتأمين، وهى نشطة عالميًا وتعمل في جميع فروع التأمين، ومنذ تأسيسها في عام 1880 اشتهرت الشركة بخبرتها التي لا تضاهى فيما يتعلق بالمخاطر ومركزها المالي السليم، توفير الحماية المالية للعملاء عند مواجهة مستويات استثنائية من الأضرار – من زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 وحتى موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2019.

اقرأ أيضا  الإتحاد المصري للتأمين: متناهي الصغر مولدًا للنمو والهاتف النقال وسيلة ناجعة لتسويقه

عن مجموعة ميونيخ رى لإعادة التأمين

تمتلك المجموعة  قوة إبداعية متميزة ، والتي تمكنها أيضًا من توفير تغطية للمخاطر غير العادية مثل التأمين على مخاطر إطلاق الصواريخ أو الطاقات المتجددة أو الهجمات الإلكترونية، تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في دفع التحول الرقمي لصناعة التأمين إلى الأمام ، وبذلك وسعت قدرتها على تقييم المخاطر ومجموعة الخدمات التي تقدمها، تجعل حلولها المصممة خصيصًا وقربها الشديد من عملائها، وتعد أحد أكثر شركاء المخاطر رواجًا في العالم للشركات والمؤسسات والأفراد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

«قناة السويس للتأمين» تستهدف 2 مليار جنيه أقساطا خلال الثلاث سنوات المقبلة

الشاذلي جمعة 9:37 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

«المال» تنشرالنتائج الكاملة لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات

ماهر أبو الفضل 6:37 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

شكيب أبوزيد يفوز بشخصية العام التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

مروة عبد النبي 9:56 م, السبت, 30 أكتوبر 21

«اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى» تعتزم افتتاح فرع المنصورة العام المقبل

مروة عبد النبي 8:02 م, السبت, 30 أكتوبر 21

سويس رى: توقعات بارتفاع أقساط التأمين على المسئوليات إلى 583 مليار دولار فى 2040

الشاذلي جمعة 5:44 م, السبت, 30 أكتوبر 21

الإتحاد المصري للتأمين: متناهي الصغر مولدًا للنمو والهاتف النقال وسيلة ناجعة لتسويقه

ماهر أبو الفضل 4:30 م, السبت, 30 أكتوبر 21