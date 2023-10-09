ميونخ ري: 100 شركة تأمين طبي عالمية تستبدل تكنولوجياتها سنويًا (جراف)

قالت شركة ميونخ ري العالمية لإعادة التأمين، إن أكثر من 100 شركة تأمين طبي حول العالم تستبدل أنظمتها القديمة بتنفيذ مشاريع تحويلية كل عام لنظام تكنولوجي جديد لضمان مواكبة التطور الإلكتروني وتوظيفه لخدمة القطاع، لتحويل أنظمتها بنجاح، وإصدار منتجات يتناسب مع ثقافة الأعمال ومتطلباتها.

وأضافت “ميونخ ري هيلث تك” في بحث مطول لها أن شركات التأمين الطبي حول العالم اليوم تعاني مشهدًا تنافسيًا ومعقدًا للغاية، فالتكنولوجيا تتغير بسرعة، والمتطلبات التنظيمية معقدة ومتطورة، بينما يطالب العملاء بمنتجات وخدمات أكثر وأفضل، وقد يكون من الصعب مواكبة ذلك.

وبّنت أن شركات التأمين الطبي لا بد أن تظل قادرة على المنافسة، وذلك مرهون بالابتكار وإدارة المخاطر والتفاعل مع العملاء الجدد باستمرار، ولكنها لا تستطيع ذلك إذا اعتمدت على الأنظمة والعمليات القديمة، لأنها بحاجة إلى تحول في الأعمال عبر الاستثمارات التكنولوجية التي تطلق العنان للإمكانات وتمكن النمو.

والجراف التالي يوضح الأنشطة المتصدرة لأقساط قطاع التأمين بمصر بنهاية العام الماضي، ويتصدرها “العلاج الطبي”:

وأشارت “ميونخ ري هيلث تك” إلى أن نظام إدارة التأمين الطبي لا بد أن يكون مبتكرًا وشاملًا ومتطورًا وقويًا وغنيًا بالوظائف لشركات التأمين، إذ يمكّنها من مواجهة تحديات اليوم والغد، عبر توفير واجهة مستخدم حديثة وأتمتة متقدمة وزيادة التكامل وقدرات التخصيص والتكوين والدعم الموسع للعملاء، ليمنحها ذلك القدرة على التكيف والتفوق في سوق التأمين المتغيرة باستمرار.

وأوضحت أن إدارة العمليات وفرق تكنولوجيا المعلومات وراحة البال، لا بد أن تتوافر لديها العمليات التكنولوجية للحل البرمجي الكامل والجاهز على أتمتة العمليات التجارية لشركات التأمين الطبي من البداية للنهاية، بدءًا من تكوين المنتج إلى المبيعات والتوزيع انتهاء بإدارة السياسات والمطالبات.

ولفتت إلى أن التكنولوجيا في شركات التأمين الطبي تمكن النهوض بإدارة السياسة التأمينية بأكملها، بدءًا من عرض الأسعار وحتى التجديد، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء وتقليل تكاليف المطالبات وتبسيط عمليات سير العمل.

وألمحت إلى أن شركات التأمين الطبي الحديثة لا بد لها من تضمين ميزات إضافية متطورة في خريطة الطريق الخاصة بها، مثل دعم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الإمكانات الجديدة التي اقترحتها “ميونيخ ري هيلث تيك”، من خلال عملية التفكير السنوية للمنتج.