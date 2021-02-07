أشاد تقرير جديد صادر عن وحدة ميونيخ ري لحلول الأتمتة (Munich Re Automation Solutions) بالاكتتاب الآلي المعزز (AAU) بإعتباره تقنية ستحدث ثورة في تجربة العملاء في صناعة إعادة التأمين.

وأوضحت ميونخ رى للحلول الرقمية المنبثقة من شركة إعادة التأمين على وجه التحديد أن فى تقريرها تدرس الورقة كيف تبني الجامعة على الاستثمارات التكنولوجية السابقة وتطورها، وما إذا كانت التكنولوجيا هي الوجهة الحتمية للاكتتاب في التأمين على الحياة.

المجموعة اتخذت قرار بتسريع استخدام التقنيات

قال بول دونيلي ، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، في ميونخ لحلول الأتمتة عن اتخاذ المجموعة قرارًا بتسريع استخدام التقنيات الحديثة والاعتماد على التأمين والإعادة الرقمية التى كانت تخضع له في السنوات الأخيرة ببطء.

واستطرد دونيلي قائلاً سيتمكن أولئك الذين يتأقلمون بنجاح من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإطلاق قيمة تجارية أكبر من التحليلات المتقدمة المطبقة على قائمة متزايدة باستمرار من مصادر البيانات في النهاية.

وأضاف أن التكنولوجيا ستسمح هذا للشركات بتحويل تجربة عملائها، وتقديم رحلة أسهل وأسرع وأقل احتمالًا أن تكون غير مكتملة.

تصف شركة Munich Re Automation Solutions جامعة العين بأنها الجيل الخامس من التطور الرقمي للاكتتاب ومنتج من ثلاثة مكونات هى التكنولوجيا والتحليلات وخبرة التأمين.

وعلى الرغم من أن معظم الشركات تقع حاليًا بين الجيلين الأول والثالث ، إلا أنه يمكن دمج قدرات AAU في عمليات الاكتتاب الحالية.

التحول الرقمى يعزز الدقة ويقلل النتائج الزائفة

تابع دونيلي تتيح لنا هذه التقنية إعادة ابتكار تجربة العملاء في سوق التأمين على الحياة مع التأكد من أن الشركات لا تتعارض مع لوائح البيانات الإقليمية.

ولفت إلى أن الاكتتاب الآلي المعزز بمزيد من الدقة في الاكتتاب، ويقلل من النتائج الإيجابية الزائفة، ويقلل من ارتفاع المخاطر.

وأشار إلى أن شركات الإعادة ذات ثقافة تقليدية للغاية واعتمادها على الاتصالات الشخصية، الناشئة عن ثقافة المقاهي المبكرة، مثل سوق لويدز في لندن لكن تغير الأمر فى السنوات الأخيرة، ولوحظ تحول طريقة تعامل شركات إعادة التأمين مع التقنيات الجديدة لذلك تحتاج الشركات إلى إختيار الشريك المناسب لضمان نجاح التنفيذ.