«ميونخ ري» تهدف إلى شراء «الكهرباء الخضراء» لمنشآتها بنسبة 100% بحلول 2025

تهدف شركة ميونخ ري العالمية لإعادة التأمين، إلى شراء الكهرباء الخضراء بنسبة 100% على مستوى المجموعة بحلول 2025، بعدما وصلت في عام 2022 إلى نسبة 90٪ من الكهرباء المشتراة من مصادر متجددة، وذلك حسب بيان صادر لها مؤخرًا.

وتعد «ميونخ ري» إحدى أكبر شركات إعادة التأمين العالمية ومن المؤسسات الرائدة، ومقرها في ميونيخ بألمانيا، وأُدرجت أسهمها في جميع البورصات الألمانية، وعلى نظام التداول الإلكتروني «إكسترا»، وضُمّنت في مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت ويورو ستوكس 50 وغيرها من المؤشرات.

وقد اختارت شركة ميونخ ري اعتماد نهج شامل من خلال طموحاتها المعتزمة في 2025، إضافة إلى أهداف إزالة الكربون للاستثمارات وإعادة التأمين، وحددت أيضًا أهدافًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بها من العمليات التجارية التشغيلية، حيث تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 12٪ لكل موظف (2019 إلى 2025)، حيث تأمل الشركة بحلول عام 2030 تحقيق صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالشركة، وحققت الشركة انخفاضًا بنسبة 22٪ في انبعاثات الكربون في 2022 مقارنة بـ2019.

وأضافت شركة ميونخ ري لإعادة التأمين في بيانها، أن مسئوليتها عن القضايا البيئية الناشئة عن عملياتها الخاصة في مواقعها العديدة في جميع أنحاء العالم، مأخوذ على محمل الجد، على الرغم من أن التأثير البيئي المباشر لأنشطة الشركة محدود؛ نظرًا لأن نموذج أعمالها لا يستهلك الكثير من الطاقة والموارد، لأنها تسعى للمشاركة في المجالات التي يمكن أن يكون لها فيها تأثير إيجابي.

وبيّنت الشركة أن تحديد أهدافها وأنشطتها يركز على تقليل استهلاك الموارد وانبعاثات الكربون المرتبطة بها، مثل الطاقة وشراء الكهرباء الخضراء والتأكد من صداقة السفر التجاري للبيئة قدر الإمكان، وتشمل الخيارات الإضافية توليد نفايات أقل واستخدام مواد مستدامة، كما أنه بالتوازي مع تلك الأنشطة، فإن الشركة تعمل باستمرار على زيادة وعي موظفيها بكيفية التصرف بطريقة متوافقة بيئيًا من خلال الأنشطة والمشاريع المختلفة.