«ميونخ ري» تعتزم زيادة نسبة المرأة في مناصبها الإدارية إلى 40% عالميًا بحلول 2025

تطمح شكة ميونخ ري لإعادة التأمين، كجزء من خطتها حسب قرار مجلس الإدارة، زيادة عدد المديرات المؤثرات في جميع المناصب الإدارية على مستوى العالم إلى 40% على الأقل بحلول عام 2025، بعدما حققت عام 2022 نسبة 38.5% عالميًا و28.8% في ألمانيا، وبشكل عام فقد كان 52.5% من موظفي الشركة الذين يزيد عددهم عن 41 ألف موظف عام 2022 من النساء.

وتعد «ميونخ ري» إحدى أكبر شركات إعادة التأمين العالمية ومن المؤسسات الرائدة، ومقرها في ميونيخ بألمانيا، وأُدرجت أسهمها في جميع البورصات الألمانية، وعلى نظام التداول الإلكتروني «إكسترا»، وضُمّنت في مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت ويورو ستوكس 50 وغيرها من المؤشرات.

وقالت الشركة في تقرير حديث لها، إن التنوع الجندري يعد جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها، حيث إنه مساهم رئيس في نجاح أعمالها، ينعكس على أهداف التنوع الذي يعد جزءًا من طموح “ميونيخ ري 2025″، بينما تعد الخلفيات المتنوعة والخبرات والمواهب لموظفي الشركة من بين الأصول الأكثر قيمة لنجاح النشاط في المستقبل، كما تعد العقليات والأفكار وطرق التفكير المختلفة والخبرة والمعرفة ضرورية أيضًا لتكون شريكًا ممتازًا للعملاء.

وأوضحت أنه إلى جانب تطوير قوة عاملة تعتمد على المهارات مع التميز التقني، فإن تنمية ثقافة المواهب والقيادة لديها في بيئة رقمية أمر أساسي للمجالات الإستراتيجية الموضحة في إطار عملها، كما تستند الأنشطة في هذا السياق إلى فلسفة تقديم تنسيقات مرنة تمكّن الموظفين وتضمن أنهم في مقعد القيادة فيما يتعلق بتطورهم في جميع مجالات الأعمال، كما تدعم الشركة برامج تنمية المواهب القوية للموظفين بشكل منهجي في حياتهم المهنية وتهيئهم للمتطلبات المستقبلية، حيث يعد التطوير المستمر لهم وللمواهب أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف العمل الإستراتيجية الموضحة في “طموح 2025 لميونخ ري.

وأوضحت ميونيخ ري أنها مجموعة قائمة على المعرفة، تعمل في بيئة أعمال ديناميكية وسريعة التغير، لذلك يعتمد نجاحها على امتلاكها لقوى عاملة متنوعة ومبتكرة وذات كفاءة عالية متميزة ومهارات قيادية في جميع أنحاء العالم، حيث إن قدرتها على الابتكار وخبرتها العالمية في جميع جوانب المخاطر هي نقاط القوة التي يعتمد عليها العملاء.

وذكرت أن مجال إعادة التأمين والتأمين الأساسي وحلول المخاطر المتعلقة بالتأمين، يحتاج الآن في ظل التسارع التكنولوجي الهائل والكوارث الطبيعية، إلى تقديم حلول متطورة وعالية الجودة لسيناريوهات المخاطر الشاملة والمعقدة والجديدة، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالموضوعات ذات الصلة المستقبلية بالمجتمع العالمي، مثل تغير المناخ والمخاطر السيبرانية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، موضحة أن كل ذلك قد أصبح ممكنًا بفضل موظفيها بـ”ميونخ ري”.