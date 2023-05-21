«ميونخ ري» تسهم بـ13.5 مليون يورو للأعمال الخيرية في 2022

زادت شركة ميونخ ري من حجم الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير في عام 2022 بشكل رئيس، من خلال التبرعات، إلى 13.5 مليون يورو، وتضمنت دوافع هذا الإنفاق المتزايد التزام الشركة بدعم الأشخاص المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلًا على رعاية جوائز المشاركة الاجتماعية الخاصة بالكيان، وتدخلت الشركة في عام 2022 بمساعدات إنسانية لتوفير المأوى والمواد الغذائية، إضافة إلى الدعم الطبي والنفسي والتربوي للأسر والأطفال في جميع أنحاء القرن الإفريقي وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية، ونتيجة لذلك، تلقى أكثر من 3570 مستفيدا، من بين تدابير المعونة، ممثلة في المساعدات الغذائية الحيوية، في شكل عبوات غذائية وأواني الطبخ.

وتعد “ميونحخ ري” إحدى أكبر شركات إعادة التأمين العالمية، ومن المؤسسات الرائدة، ومقرها في ميونيخ بألمانيا، وتم إدراج أسهمها في جميع البورصات الألمانية، وعلى نظام التداول الإلكتروني “إكسترا”، وتم تضمينها في مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت ويورو ستوكس 50 وغيرها من المؤشرات.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن أحد مجالات التركيز الإستراتيجية الثلاثة ضمن مشاركتها الاجتماعية يدخل في صميم أنشطتها لحماية المناخ، حيث تكمن مبادرة “التعامل مع تغير المناخ معًا (TCCT)”، التي تقودها “ميونخ ري” و”ERGO”، تشمل الأنشطة الأساسية فيه صيانة النظم البيئية واستخدامها المستدام وتجديدها للحد من الآثار الإقليمية لتغير المناخ وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة، علاوة على دعم الشركات الناشئة بأفكار مبتكرة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وأخذ نظرة طويلة الأمد على تلك المبادرات لتعظيم فرص نجاحها، بالإضافة إلى إنشاء تلك المشروعات.

وبيَنت “ميونخ ري” أنها قدمت الدعم المالي -لسنوات خلت- في تدابير المساعدة الطارئة ومشاريع إعادة الإعمار في أعقاب الكوارث الطبيعية، مع العمل بشكل وثيق مع منظمة إنقاذ الطفولة ودعمها، حيث أقامت شراكة رسمية مع الأخيرة في عام 2019.

وأظهرت الشركة التزامها بالعديد من المشاريع الاجتماعية والثقافية والبيئية في مواقعها المختلفة، من خلال العمل التطوعي للشركات، حيث صممت العديد من المبادرات للموظفين، لمساعدتهم على العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال، يمكن للموظفين أخذ إجازة خاصة تصل إلى يومين إذا خصصوا جزءًا من عطلتهم السنوية لمشاريع تطوعية، بالإضافة إلى ذلك، تدعم مؤسسة Schinzler العمل التطوعي لموظفينا من خلال تقديم المنح لمختلف المشاريع.

وكشفت “ميونخ ري” أن دعوة جميع موظفي الشركة حول العالم للتقدم للحصول على جوائز المشاركة الاجتماعية، كان بشرط أساسي مثمل في الالتزام الشخصي بالأنشطة التطوعية، بالإضافة إلى الارتباط بفريق مكون من 5 زملاء على الأقل.

وأخيرًا، غطت “ميونخ ري” مجموعة واسعة من المشروعات الخيرية، في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإدماج والحفاظ على الطبيعة، علاوة على المشروعات التي غدت قادرة على بدء عملها أو تطوير المفهوم بشكل كبير، بفضل الدعم المالي للشركة.