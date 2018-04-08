ميونخ رى للإعادة تضخ 36 مليونًا فى ميد نت للرعاية الطبية

■ أبرزها القرصنة والتغطيات الإلزامية وحدود الاحتفاظ مروة عبد النبى تعتزم شركة "ميونخ رى" الألمانية لإعادة التأمين، ضخ 36.5 مليون جنيه فى رأسمال شركة "ميد نت" للرعاية الطبية، الذراع الاستثمارية لها فى مصر، والبالغ رأسمالها 3.5 مليون جنيه، ليصل إلى…

■ أبرزها القرصنة والتغطيات الإلزامية وحدود الاحتفاظ

مروة عبد النبى

تعتزم شركة “ميونخ رى” الألمانية لإعادة التأمين، ضخ 36.5 مليون جنيه فى رأسمال شركة “ميد نت” للرعاية الطبية، الذراع الاستثمارية لها فى مصر، والبالغ رأسمالها 3.5 مليون جنيه، ليصل إلى 40 مليون جنيه.

كشف الدكتور أحمد نوح، العضو المنتدب لـ”ميدنت”، أن “ميونخ رى” تستهدف التوسع فى السوق المصرية وزيادة حجم أعمال شركته فى إطار خطة من عدة محاور، أهمها إصدار عدد من برامج التأمين الطبى الجديدة بأسعار تنافسية والتى توفر التغطية العلاجية داخل وخارج مصر، حسب رغبة العميل فى التغطيات المناسبة له والتحملات التى تتوافق مع قدرته المالية، معتمدة على وجود إعادة تأمين لديها من خلال الكيان المالك للشركة – ميونخ رى للإعادة – بنسبة 100%.

وأضاف أن شركته تعاقدت مع 4 شركات تأمين جديدة، هى: مصر لتأمينات الحياة، و”أورينت” للتأمينات العامة، و”تشب” لتأمينات الحياة، و”المهندس” لتأمينات الممتلكات، بغرض إدارة محافظها بنظام الإدارة “TPA” والمعروف باسم الطرف الثالث فى العملية التأمينية بين العميل وشركة التأمين مقابل تقاضى أتعاب إدارة من الأخيرة.

وأشار إلى تفاوض “ميدنت” مع شركتي ممتلكات بالقطاع الخاص، للتعاقد معهما قبل نهاية العام المالى الحالى.

وأكد نوح أن شركته ستفعّل نظامها الإلكترونى الجديد بصورة كاملة قبل نهاية العام، والمعروف باسم “Med next plus on line”، لافتا إلى أن هذا النظام تم تطبيقه بنسبة 70% مع مقدمى خدمة الرعاية الطبية المتعاقد معهم.

ولفت إلى أن حجم الشبكة الطبية لمقدمى خدماته يبلغ 2800 مقدم خدمة كالمستشفيات الكبرى ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعيادات الخارجية ومراكز العلاج الطبيعى والبصريات بكل أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن النظام الإلكترونى الجديد يوفر تقارير إحصائية دقيقة ومفصلة عن حالات المشتركين وسجلاتهم الصحية، بما يوفر قاعدة بيانات تساعد الشركة فى عمليات الاكتتاب والتسعير.

وأشار العضو المنتدب لشركة “ميدنت”، إلى أن شركته تخدم حاليا 120 ألف عميل خلال عامين ونصف فقط من التواجد الرسمى وبنسبة زيادة 20% على العام الماضى.

ولفت إلى أن أبرز عملائه الشركة القابضة للبناء والتشييد، والبنك العربى، والبنك المصرى الخليجى، وشركة إعمار.