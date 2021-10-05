ميونخ رى لإعادة التأمين تراجع شروط الاكتتاب بعد قرابة عامين من كورونا

تقوم شركة ميونخ رى العالمية لإعادة التأمين بمراجعة شروطها لقبول الإكتتاب لدعم برامج إعادة التأمين لشركات التأمين.

وقالت شركة ميونخ رى لإعادة التأمين فى بيان لها اليوم أنها إقتراحها برفع أسعارها بنسبة تصل إلى 50٪ لن تنعكس بشكل كامل في أقساط التأمين حيث يتم إعادة التأمين على جزء فقط من المخاطر.

أوشارت ميونخ رى إلى أن جانب معدلات إعادة التأمين ، تعتمد سياسات أسعار شركات التأمين على الحياة على خبرة الصناعة فيما يتعلق بالوفيات.

زيادة أسعار التأمين على الحياة بسبب زيادة الزفيات

وقال أبهاي تيواري ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Star Union Dai-ichi Life Insurance: “ كانت شركات التأمين تسًعر بوالصها حسب أجالها – مؤقت ام طويلة الاجل – على خلفية دعم إعادة التأمين حتى مع زيادة المعدلات ، تكون الأقساط أقل مما كانت ستكون عليه إذا كانت تستند إلى معدلات الوفيات للسكان المؤمن عليهم عمومًا.

وأضاف أن الشركات كانت تستجيب لتسعير شركات الإعادة العالمية عالية القيمة بقوة مع توقع أن التجربة في هذه الفئة ستكون أفضل من القطاع العام

ولفت إلى أنه مع توسع شركات التأمين ، تتجه تجربة ارتفاع وفياتهم خلال العامين الماضيين بسب تفشى فيروس كورونا نحو رفع اسعار تامين الحياة

وتابع أن شركة ميونخ رى لإعادة التأمين قد شددت بالفعل فى متطلبات الاكتتاب الطبي في ضوءتفشى فيروس كورنا المستجد COVID-19 ، والآن تخضع المزيد من المقترحات إلى ما قبل الطب.

الشركة من أبرز الكيانات العالمية التى رفعت تسعير برامجها

كما وضعت شركات التأمين مهلة للتفكير لعملائها حول التأمين بأسعار مرتفعة خاصة لأولئك الذين تعافوا من الفيروس من المؤمنين لديها والعملاء الجدد ايضا.

وأوضحت ميونخ رى في مجال التأمين على الحياة ، زادت مطالبات إعادة التأمين أيضًا على مدار العام ، مدفوعة بشكل أساسي بمطالبات الوفيات فى دول مثل الهند والولايات المتحدة في حين ظلت الخسائر في المناطق الأخرى وفي فئات المخاطر الأخرى معتدلة للغاية.

وكانت أكبر شركات إعادة التأمين الأوروبية متفائلة بشأن توقعاتها لعام 2021 ، وتوقعت تحسينات كبيرة في الأرباح الأساسية والنسب المجمعة

وتعد شركة “ميونخ رى” من أبرز شركات الإعادة التى تمتعت ببيئة تسعير إيجابية لتنمية إيراداتها المتميزة خلال عمليات التجديد الأخيرة