ميوزك للإنتاج الموسيقي تقدم «طه» بأغنيات جديدة في «الحفلة»

بعد قيامه بغناء عدة أغان جديدة للمرة الأولى في الظهور الأول له

حرص المنتج هاني محروس مالك شركة NJ ميوزك للإنتاج الموسيقي على تقديم موهبة جديدة وأجدد أصوات الشركة “طه” الذي لاقى صوته إعجاب جمهور الحفلة، في ثاني حفلات مشروع “الحفلة” بالأمس الجمعة 17 من أبريل 2020، بعد قيامه بغناء عدة أغان جديدة للمرة الأولى في الظهور الأول له.

فقام بغناء أغنيات “اّسف”، “لو فاكر”، “يا خسارة” من كلماته وألحانه، كما قدم أيضا أغنية “ييجي من سنة” ومن المقرر طرح تلك الأغنيات قريبا على القناة الرسمية لشركة NJ على يوتيوب.

بدأ الحفل الفنان الشاب سيف الذي قدم عددا من أغانيه منها “قالوا البعيد”، “سيبتك وبتعذب”، “أنا إنسان”، “أعراض ما بعد الفراق”، “عم عرفة” كما حرص على غناء أغنية “وحشوني” لمصطفى حجاج الذي حرص على الغناء مع كل من سيف وطه أغنية “خطوة” في نهاية الحفل.

وجاءت مشاركة حجاج بالحفلة مع سيف وطه بعد نجاح الحفل الأول لمشروع “الحفلة” الذي حمل توقيعه، وقام بغناء عدد كبير من أغنياته الشهيرة به بتوزيع موسيقي مختلف، كما قدم أيضا أغنية جديدة بعنوان “أنا كان لازم اتعاقب”.

الفرقة الموسيقية للحفلة بالأمس كانت بقيادة الموزع أحمد الموجي بمشاركة عازف القانون أحمد القمري والجيتاريست أحمد سنتانا، وعازف الإيقاع أحمد بيبو، تم إذاعة الحفل بطريقة البث المباشر على القناة الرسمية لشركة NJ على يوتيوب.