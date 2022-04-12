«مين قال في رمضان» عمل درامي حصد الإعجاب وبطله افتقد لهجته المصرية

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان الشاب أحمد داش، والفنانة نادين وديانا هشام وأميرة أديب، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج نادين خان

استطاع مسلسل مين قال الذي يقوم ببطولته النجم جمال سليمان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك منصة vib، حيث نال إعجاب الجمهور، ويعرض على قنوات إم بي سي مصر، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان الشاب أحمد داش، والفنانة نادين وديانا هشام وأميرة أديب، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.

أحمد سعد الدين: أزمة المسلسل عدم إتقان جمال سليمان للهجة المصرية

وأوضح الناقد أحمد سعد الدين أن مسلسل مين قال يعتبر من المسلسلات المميزة في شهر رمضان هذا العام، لأنه يناقش علاقة الأب مع أبنائه والصراع بين الأجيال والمشاكل التي تتج عن ذلك.

ولفت إلى أن أزمة هذا المسلسل أن بطل العمل جمال سليمان ممثل جيد لكنه يفتقد لنطقه السليم للهجة المصرية، وذلك الأمر يتسبب في ايقافه في التمثيل لأي شخصية باللهجة المصرية برغم انه يعيش في مصر لأكثر من 15 سنة، لكنه حينما يقدم شخصية صعيدية يتحدث بشكل جيد.

لذلك أداؤه للهجة المصرية في مسلسل مين قال أفقد العمل بريق كان يمكن أن يحققه بدرجة كبيرة لو كان متقنا لنطق اللهجة المصرية بصورة أفضل.

ونوه أنه بشكل عام مسلسل مين قال تصدر المنصات الرقمية المختلفة، لأن قصته مختلفة وغير تقليدية في الدراما التليفزيونية منذ سنوات.

فايزة هنداوي: مسلسل مين قال من أهم مسلسلات شهر رمضان هذا العام

وعلقت الناقدة فايزة هنداوي فقالت: مسلسل مين قال من أهم مسلسلات شهر رمضان هذا العام، حيث يناقش قضايا مهمة جدا منها علاقة الأهل بالابناء والسيطرة عليهم والمساحة التي يمكن أن يأخذوا قرارات مهمة لهم من خلالها، والاختلاف بين تعامل الأهل مع أبنائهم فوافق الأب على دخول ابنته معهد فنون مسرحية في حين أنه رفض أن يكون ابنه في البيزنيس وقرر أن يلتحق بكلية هندسة، وأصر على ذلك.

وتابعت أن نظرة الأجيال الجديدة للتكنولوجيا الحديثة تجعل رؤيتهم لحياتهم بشكل مختلف عن تفكير أسرهم للحياة، فهناك فروق كبيرة بين الأجيال القديمة والشباب.

وأكدت أن مشكلة هذا المسلسل هي لهجة جمال سليمان ، فهو مازال غير قادرا على اتقان اللهجة المصرية في أي عمل فني درامي برغم انه لاخلاف على كونه واهميته كممثل كبير وذلك يظهر جيدا في أي مسلسل ليس باللهجة المصرية ، لكن حينما يقدم عملا دراميا باللهجة المصرية لايكون نطقه لها سليما وذلك ياخذ من تركيزه على الشخصية التي يجسدها في المسلسل وتفقد الكثير من روحها .