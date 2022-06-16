«مين تيليكوم» تتعاقد على وكالة «تروكولر» فى مصر

حصلت شركة «مين تيليكوم» لنظم الاتصالات والبرمجيات على حق وكالة تمثيل تطبيق «تروكولر» فى مصر. قال هشام عبد السلام، الرئيس التنفيذى لـ«مين تليكوم»، إن الشركة تقوم بموجب الاتفاق بتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفنى لعملاء «تروكولر» بالسوق المحلية.

وأوضح عبد السلام، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن «مين تليكوم» ستعمل على تحديث قاعدة بيانات الشركات، مما يسهم فى توفير الوقت للعملاء بمعرفة هوية المتصل وسبب المكالمة.

وأضاف أن الشراكة تأتى فى إطار عمل «مين تليكوم» على تسهيل تجربة العملاء، عبر منتجها «CUBEX»، الذى يتيح خدمات «تروكولر» قبل الرد الآلى على المكالمات، بما يسهم فى الوصول إلى زيادة بنسبة 300% فى إنتاجية المسوّقين، و60% فى العملاء المحتملين.

يشار إلى أن «تروكولر» يحتوى على أكثر من 270 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم.

ويستخدم خدمة «CUBEX» عدد من العلامات التجارية مثل «فورى» و«ناوي» وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لإجراء اتصالات الوسائط المتعددة وعمليات الأعمال الآلية والتحليلات المحسّنة.

يُذكر أن «مين تليكوم» بدأت نشاطها فى السوق المصرية عام 2002، وتعمل على تقديم مجموعة من الحلول التقنية والخدمات السحابية للشركات، وميكنة عمليات الاتصالات للمؤسسات، ولديها شراكات مع العديد من الكيانات؛ منها «أيكيا» للأثاث، ووزارة البحث العلمى، وبنك «باركليز».