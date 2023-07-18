«مينيرفا» تنجح فى تموين ثالث سفينة بميناء غرب بورسعيد

نجحت شركة مينيرفا العالمية الحاصلة على رخصة لتموين السفن بمصر فى تموين ثالث السفن المترددة على ميناء غرب بورسعيد، السفينة CMA CGM MEKONG بنحو 100 طن من الوقود حيث استغرقت العملية ساعة واحدة.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية أنه تم تزويد سفينة الحاويات العملاقةCMA CGM LISA MARIE بنحو 110 طن من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA وقد استغرقت خدمة تموين السفينة مايقرب من ساعة واحدة بالميناء، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن تنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية بنجاح.

والخدمة الثانية للسفينة CMA CGM MUMBAI بتزويدها بكمية 1750طن من الوقود واستغرقت العملية 8 ساعات ،وتعد هذه الخدمة انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية وجذب الكثير من الخطوط الملاحية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر ،عن نجاح تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات CMA CGM MUMBAI ، بميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية خلال عمليات التداول للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات، بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف.