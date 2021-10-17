«مينى ماكس» تدرس تنفيذ مشروعين مع مستثمرين ليبيين

تدرس شركة مينى ماكس لحلول البرمجيات تنفيذ مشروعين تكنولوجيين مع الجانب الليبى خلال المرحلة المقبلة.

قال عصام الجوهرى، رئيس مينى ماكس لحلول البرمجيات، إن شركته تبحث حاليًا مع مستثمرين ليبيين إطلاق حاضنة للأفكار الإبداعية ومسرعة أعمال لرواد الأعمال، بينما يتمثل المشروع الثانى فى تنفيذ منصة إلكترونية لتدريب الشباب الليبى على المهارات المطلوب لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وأكد «الجوهرى» فى تصريحات لـ«المال» أن دراسات الجدوى الأولية تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروعين بنحو 60 مليون جنيه خلال 5 سنوات، موضحًا أن استراتيجية «مينى wماكس» خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ترتكز على التوسع فى سوق التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى داخل الأسواق العربية، علاوة على تطوير نماذج جديدة خاصة بنشاط التجارة الإلكترونية.

على صعيد آخر، ألمح «الجوهرى» إلى أن الشركة تعكف حاليًا على تنفيذ مشروعين بالسوق المحلية، يختص الأول بتحليل سلوك عملاء قطاع التجزئة، مثل البنوك والصيدليات والسوبر ماركت وجميع المنافذ التى تقدم خدمات مباشرة للجماهير، وذلك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، بهدف الوصول إلى تحليلات ومؤشرات مفصلة عن الحالة الشرائية العامة، وتفضيلات المستهلكين حسب طلب الجهة المتعاقد معها.

وتابع أن «مينى ماكس» تعمل أيضًا على إطلاق منصة تعليمية أونلاين فى مجالات الإدارة والتحول الرقمى خلال فبراير المقبل. يذكر أن الشركة تأسست عام 2003، ونفذت عدة مشروعات للحلول والتطبيقات الحكومية فى أسواق «السعودية، وألمانيا، والأردن»، وقامت بميكنة أقسام الشرطة بالإمارات عام 2009