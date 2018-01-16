مينا للتطوير العقارى: ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص فى تخطيط المجتمعات الجديدة

70 % من الوحدات المغلقة بالمجتمعات العمرانية تقع بمدن الصعيد لضعف الخدماتبدور إبراهيم – رضوى عبدالرازقأكد فتح الله فوزى، رئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، ضرورة إتاحة فرصة للقطاع الخاص والاعتماد على خبراته فى تطوير مدن المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى انشاؤها، وأن تبدأ

70 % من الوحدات المغلقة بالمجتمعات العمرانية تقع بمدن الصعيد لضعف الخدمات



بدور إبراهيم – رضوى عبدالرازق



أكد فتح الله فوزى، رئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، ضرورة إتاحة فرصة للقطاع الخاص والاعتماد على خبراته فى تطوير مدن المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى انشاؤها، وأن تبدأ مهمة المطور من وضع رؤى التخطيط والأنشطة الاستثمارية التى سيتم البدء بها فى تلك المدن، وكذلك تنفيذ المرافق والبنية الأساسية.

وأشار خلال مشاركته بالمائدة المستديرة لمؤتمر انفستجيت إلى أن الفترة الحالية تتطلب الاعتماد على المطور العقارى العام فى ترفيق مساحات واسعة من الاراضى للحد من أزمة ندرة الاراضى وارتفاع اسعارها، مشيراً الى ان الفترة الاخيرة شهدت نماذج ناجحة لتلك الآلية من خلال شركة المستقبل للتنمية العمرانية الجديدة بمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن وجود عدد من الشركات القادرة على القيام بذلك الدور سيسهم فى دفع التنافسية، ومن ثم خفض اسعار الاراضى مستقبلا.

وأوضح أن مصر تحتاج سنويًا إلى 16 الف فدانا سكني فقط لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، حيث ان عدد السكان يتزايد سنويا بمعدل 2.5 مليون نسمة .

واكد على ان الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى العام الماضى ستحقق نتائح ايجابية للقطاع.

واشار الى ضرورة معالجة البيروقراطية وطول الاجراءات والتى تسهم فى ضياع 80 % من جهد المطور لتنفيذ المشروعات.

ولفت الى ان عدد الوحدات المغلقة فى مصر حوالى 11 مليون وحدة، يتركز 40 % فى المدن القديمة والوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم، بينما نسبة الوحدات المغلقة فى المدن الجديدة خارج مدن الصعيد لا تتعدى 15 %، وبالصعيد حوالى 70 % نظرا لضعف فرص المرافق والخدمات وفرص العمل.

